Neočekivani kiks Bayerna

A.H./Hina

14.12.2025 u 21:30

Bayern - Mainz
Izvor: EPA / Autor: LEONHARD SIMONE/EPA
U susretu 14. kola njemačkog nogometnog prvenstva Bayern je u Munchenu odigrao 2:2 protiv "fenjeraša" Mainza.

Lennart Karl je doveo Bavarce u vodstvo u 29. minuti, izjednačio je Kacper Potulski u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, da bi Lee Jae-Sung u 67. minuti doveo goste do prednosti.

Konačnih 2:2 postavio je Harry Kane iz jedanaesterca u 87. minuti. Josip Stanišić je odigrao cijeli susret za Bayern koji sada vodi na ljestvici sa 38 bodova, dok je Mainz na posljednjem, 18. mjestu sa sedam bodova.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

