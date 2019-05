Navijači su rekli svoje o Luki Modriću nakon jedne od najlošijih sezona u povijesti kluba

Nakon jedne od najlošijih sezona u 117 godina dugoj povijesti Real Madrida navijači smatraju kako je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić zadovoljio svojim igrama te da bi trebao ostati u klubu i iduće sezone, pokazuju dvije ankete objavljene u ponedjeljak u Španjolskoj

Da bi trebao ostati i iduće sezone smatra 64 posto čitatelja novina AS, pokazuje internetska anketa u kojoj je prikupljeno 167.624 glasova.

Modrić je odigrao svoju sedmu sezonu u Madridu nakon što se, kako je ranije sam rekao, vratio iscrpljen psihički i fizički sa Svjetskog prvenstva na kojem je igrao u finalu za Hrvatsku. Jedanaesterci s Danskom u osmini finala i Rusijom u četvrtfinalu, produžtak s Engleskom u polufinalu, te poraz u finalu od Francuske, kao i naknadno dobivanje nagrade za najboljeg nogometaša svijeta, i emotivno su ispraznili 'desetku' Real Madrida.

Modrić i Real Madrid postigli su sporazum oko produženja ugovora za dodatnu sezonu, do ljeta 2021. godine, poručili su ranije iz kluba. On sam je rekao da želi i namjerava ostati i dalje u Real Madridu za kojeg je ove sezone nastupio u 46 utakmica. U nedjelju je odigrao svih 90 minuta u domaćem porazu od Betisa s 0-2 na Santiago Bernabeu gdje je čitava momčad, osim vratara Keylora Navasa, ispraćena gromoglasnim zvižducima. To je bila Modrićeva 200. utakmica u španjolskom prvenstvu, a u 134 je pobijedio.