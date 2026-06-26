Navijač BiH u kafiću opsovao reprezentativca: Pogledajte što je uslijedilo sekundu kasnije

BiH je povela spektakularnim golom mladog Kerima Alajbegovića, koji je fantastičnim udarcem otvorio utakmicu i najavio jednu od najvećih večeri bh. nogometa. Bio je to jedan od atraktivnijih pogodaka dosadašnjeg dijela turnira, a reakcije na društvenim mrežama ne prestaju se širiti.

Posebno se izdvojila snimka iz jednog kafića u BiH. Na njoj se vidi skupina navijača koja napeto prati napad Zmajeva, a u trenutku dok Alajbegović namješta loptu, jedan od njih gubi strpljenje i opsuje ga jer ne puca ranije.

Od psovke do delirija u jednoj sekundi

Ono što je uslijedilo savršeno opisuje nogometnu emociju. Navijač koji je trenutak ranije bio bijesan, zajedno s ostatkom kafića skočio je na noge i počeo slaviti golčinu za 1:0.

U nekoliko sekundi izmijenili su se nervoza, psovka, nevjerica i potpuni delirij. Upravo zato snimka se munjevito proširila društvenim mrežama, jer je mnogima pokazala ono što se u nogometu događa stalno - jedna odluka koja u prvom trenutku izgleda pogrešno, već u sljedećem postane potez genija.

Alajbegović je tim golom otvorio put BiH prema pobjedi protiv Katara, a kasnije je proglašen i igračem utakmice. Za 18-godišnjaka je to bila večer koju će pamtiti cijeli život, a za navijače BiH trenutak koji će se još dugo prepričavati.

Povijesna večer za BiH

Pobjeda 3:1 odvela je Bosnu i Hercegovinu u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva prvi put u povijesti. Momčad Sergeja Barbareza odigrala je zrelu i hrabru utakmicu, a Alajbegovićev pogodak dao joj je savršen početni impuls.

Zato viralna snimka iz kafića nije samo zabavan detalj. Ona je mali komadić velike večeri - večeri u kojoj je BiH slavila povijesni uspjeh, a mladi Alajbegović zabio gol koji će se vrtjeti još dugo.

I, naravno, gol nakon kojeg je jedan navijač u samo sekundi prošao put od bijesa do potpunog slavlja.