Naše susjede na otvaranju im opalile šamarčinu, a onda im je krenulo te su napravile nešto što nisu čak 20 godina

Na svjetskom rukometnom prvenstvu u petom kolu skupine A Nizozemska je nakon dva desetljeća pobijedila Norvešku 30:28

Nizozemke u drugi krug prenose maksimalan broj bodova, malo tko je to očekivao nakon prve njihove utakmice na turniru kada su dobile šamar od Slovenki koje su ih svladale 32:26. No Slovenke nisu prošle dalje, a Nizozemke jesu i to na fenomenalan način, s prvog mjesta.