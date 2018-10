Napoli se spasio u 90. minuti, Zvezda doživjela najteži europski poraz u povijesti kluba

U derbiju skupine C Napoli je pobijedio Liverpool sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Lorenzo Insigne u sudačkoj nadoknadi. Domaćin je bio bolji, imao je daleko više od igre i nekoliko lijepih prilika i posve zasluženo je stigao do bodova.

Prvu prigodu na utakmici imali su domaćini u 10. minuti, no Lorenzo Insigne je pucao pored gola. U 33. minuti zaprijetio je i Milik, ali je Alisson Becker bio spreman. Poljski napadač je pucao i u 49. minuti, no Alisson je ponovo odlično reagirao. Prvu ozbiljnu priliku Liverpool je imao u 67. minuti kada je Salah pucao s ruba kaznenog prostora, ali pored gola. Veliku priliku Napoli je imao u 75. minuti kada je Jose Callejon već svladao Alissona, ali je loptu ispred gola počistio Joe Gomez.

Srpski prvak je u prvom kolu iznenadio favorizirani Napoli odigravši 0-0, no u drugom kolu doživio je pravi debakl. Crvena zvezda se dobro držala u prvih 20 minuta, no onda je procurilo. PSG je do kraja poluvremena zabio četiri gola, a u nastavku još dva. Pobjeda PSG-a je mogla biti i uvjerljivija, no Milan Borjan se istaknuo s nekoliko odličnih obrana.