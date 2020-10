Napokon se oglasio Goran Ivanišević, ne kaje se zbog svoje najave finala te poručuje: Zna se tko je za mene najbolji svih vremena

U finalu Roland Garrosa Rafael Nadal je razbio Novaka Đokovića 6:0, 6:2, 7:5, dok je prognoza Gorana Ivaniševića bila drugačija, a bivši hrvatski tenisač sada se opet oglasio o završnici zemljanog Grand Slama

No svi znamo kako je završilo. Španjolcu je trebalo manje od tri sata da dođe do svojeg 20. Grand Slama, a Đokovićev trener Ivanišević se opet oglasio.

'Ne, ne, ne. Ja sam stvarno to mislio. Moje je pravo izjaviti ono što mislim i da vjerujem u svog igrača... Ponavljam, malo sam pretjerao kada sam rekao da Nadal nema šanse, ali u tom trenutku sam davao prednost Novaku. To je tako...'

Što je razlog lošeg Novaka Đokovića i je li se čuo sa srpskim tenisačem?

'Nadal ga je taktički i u svemu nadigrao... Nisam se još čuo s Novakom, nema tu puno objašnjenja, Nadal je sada bio bolji i to je jednostavno tako.'

Tko je najveći svih vremena, što treba gledati kod toga izbora? Nadal se izjednačio s Federom s 20 Grand Slam naslova, Đoković je na 17...

'Prije svega tjedni na broju jedan, zatim trofeje iz Masters serije, njihov međusobni omjer. Ali to će biti doživotna rasprava tko je najveći svih vremena i to će biti stvar ukusa. Za mene je to Novak, nekome će biti Federer, nekome Nadal. E sada, vrlo teško će se to moći konačno riješiti, jedino ako Novak bude imao i najviše Grand Slamova, onda neće biti mjesta za kritičare i dileme. Za mene se zna tko je najbolji.'