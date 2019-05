Napeto u Münchenu; igrači Bayerna održali su tajni sastanak bez znanja trenera Nike Kovača

Prošlog je vikenda Bayern potvrdio osvajanje naslova prvaka Njemačke, a Niko Kovač je barem nakratko začepio usta sve brojnijim i glasnijim kritičarima koji ga cijele sezone tjeraju s klupe Bavaraca. Do kraja sezone Kovaču je ostala još samo jedna utakmica, finale Kupa s Red Bull Leipzigom u subotu (25. svibnja) u Berlinu, ali u Münchenu i dalje nema mira...

Inicijator sastanka navodno je bio Arjen Robben , a vatreni je govor održao i Franck Ribery . Bilo je to uoči posljednjeg kola u kojemu je Bayernu trebala pobjeda za potvrdu naslova prvaka. I razbili su Bavarci frankfurtski Eintracht 5:1 te burno proslavili novu titulu.

Bilo je i onih kojima Niko Kovač nikako nije 'legao', neki od Bayernovih igrača najradije bi ga vidjeli kako odlazi iz Münchena, no dojam je kako će prije Kovača iz kluba ipak 'izletjeti' baš svi ti nezadovoljnici.

No, sezona još nije gotova, u subotu (25. svibnja) Bayern igra finale njemačkog Kupa protiv Red Bull Leipziga u Berlinu. Veterani Robben i Ribery opraštaju se od Bayerna te izvori bliski svlačionici 'bavarskog diva' donose kako su od svojih suigrača tražili maksimalan angažman i ozbiljnost na samom kraju sezone. Većina je igrača obećala da će svoj dio posla odraditi maksimalno do kraja, ali...

Kako god bilo, za sada nije sigurno da će čelnici Bayerna - koliko god u svojim istupima naglašavaju da je Kovač siguran na svojoj poziciji - održati svoje obećanje. Dupla kruna mogla bi 'spasiti' bivšeg hrvatskog izbornika, ali dojam je da se Kovač našao 'između dvije vatre', unutar čelnih ljudi Bayerna stvorile su se dvije grupacije koje se bore za prevlast u klubu, a kolateralna bi žrtva - bez obzira na rezultat - mogao ispasti baš Niko Kovač.

A i igrači Bayerna su napokon shvatili da je vrijeme da 'skupe glave', i na njima je velika odgovornost jer su Niki Kovaču napravili dovoljno štete svojim nepoštenim odnosom prema njemu i njegovu radu. Bilo je tu pobuna, svađa, lažnih ozljeda... I bez obzira na sve to na korak su do dvostruke krune. Valjda su i sami došli do zaključka da barem neku zaslugu u svemu tome ima i trener...