Niko Kovač prvi put otvoreno progovorio o pritiscima i mogućem odlasku iz Bayerna

Posljednje kolo Bundeslige igra se ove subote (18. svibnja), a Bayern pod vodstvom Nike Kovača mora pred svojim navijačima pobijediti Eintracht ako želi obraniti naslov prvaka. Veliki je pritisak na igračima, a posebno je teško Niki Kovaču koji je cijele sezone trpi konstantne napade i kritike

'Da razjasnimo, imam još dvije godine ugovora s Bayernom i želim ga odraditi do kraja. Koncentriran sam samo na to da postanemo prvaci, ostalo me ne interesira', odgovorio je hladno Niko Kovač te prokomentirao sve što mu se događalo ove sezone.

'Kada razgovaramo međusobno, moramo imati neki standard i nikada ići ispod toga. Uvijek misle da sam neki moralni apostol, ali ja sam doista takav. Jednostavno sam čovjek, odgojen sam tako. Želim da me tretiraju onako kako ja tretiram ostale. Svi moramo naučiti da naš svijet mora postati bolji. Možemo biti kritični, to je u redu, ali to mora biti do određene razine.'

OK, malo filozofiranja nikad ne škodi, učio je Niko Kovač od najboljih, ali sve zanima samo jedno - što ako ne uspije osvojiti naslov prvaka s Bayernom?

'Ako zapnem na ovoj, posljednjoj stepenici, to će boljeti, ali će proći...', mirno je odgovorio Kovač te završio u filozofskom stilu:

'No problem današnjeg svijeta je malodušje, zato danas ima toliko bolesti i depresije. To boli puno više i ne prolazi lagano. Moramo tražiti bolje i više od ljudi...'