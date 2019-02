Nantes i Cardiff City u ovom teškom trenutku ipak iskazali veliko poštovanje prema poginulom Sali

Francuski prvoligaš Nantes odlučio je odati počast argentinskom nogometašu Emilianu Sali koji je poginuo u zrakoplovnoj nesreći povlačenjem dresa s brojem 9

'Nemam riječi. To je velika tragedija, shrvan sam. Emiliano je ostavio traga. I baš zato ja, kao i većina navijača, želim mu odati počast povlačenjem dresa s brojem 9', izjavio je predsjednik Nantesa Waldemar Kita .

'Emiliano će zauvijek biti dio legendi koji su ispisivali veliku povijest Nantesa', dodali su iz bivšeg kluba, koji je pak prije par dana šokirao inzistiranjem na Cardiffovoj isplati dugova za ovog igrača.

Posebno dirnut smrću svojeg bivšeg nogometaša je trener Nantesa, Vahid Halilhodžić, koji je za Jutarnji list rekao.

'Moramo ići naprijed zbog nas i zbog njega, iako će uspomena na njega, ali i ta neobjašnjiva tupa bol vladati - viječno. Kada uporedim ovo s ratom, pa i onim nestvarnim scenama u Angoli, ovo je događaj koji me je u neku ruku obilježio i koji će me pratiti do kraja života', emotivnu je poruku poslao Halihodžić.

Počast su poginulom nogometašu odali i drugi klubovi i nogometaši diljem svijeta opraštajući se od njega

'Zauvijek će biti u našim mislima. S velikom tugom smo primili posljednju vijest. Sućut obitelji', navodi se u priopćenju Cardiffa koji je trebao postati novi klub argentinskog nogometaša.

Na društvenim mrežama oglasili su se i Real Madrid, Manchester United, Boca Juniors, Benfica, Inter, Lazio, Porto, Valencia, Barcelona, Ajax, Milan, Chelsea, Liverpool te nogometaši Dejan Lovren, Kilian Mbape, Sergio Aguero, Corentin Tolisso, Mesut Oezil, Michy Batshuayi, Iker Casillas, Wayne Rooney.