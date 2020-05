Savjetnik Dinama Zdravko Mamić je već drugu godinu u BiH gdje se sakrio od hrvatskog pravosuđa. Za tamošnje medije progovorio je o Dinamu, odlasku trenera Nenada Bjelice, pandemiji koronavirusa...

'Bjeličin odlazak nitko pametan niti je pomislio, a kamoli priželjkivao. Jedini razlog zbog kojeg je Bjelica otišao je taj što je predloženo smanjenje primanja u vrijeme korona krize. On je to odbio, i to u usmenom i pismenom obliku. Ovo prvi put govorim, znači i u usmenom obliku', rekao je Mamić te dodao:



'Ali to je sada završena priča. Idemo dalje. Dinamo ima novog mladog i talentiranog trenera. Ali, ako me pitate da li mi je žao, moj odgovor je da, žao mi je.'



Priča se o rasprodaji u Dinamu...



'Mogu reći da će Dinamo biti jači nego u zadnjim sezonama. Dolaze nam novi igrači i Dinamo neće ići u rasprodaju igrača, kako su mnogi priželjkivali.'