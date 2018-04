Nakon sloma u Švedskoj Lino Červar se nije suzdržao; evo što je jasno poručio mladim igračima

Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je u Kilstuni od Švedske 25:32 (13:17) u prvoj od dvije prijateljske utakmice. Odmah poslije utakmice svoje mišljenje dali su izbornik Lino Červar te najbolji strijelac iz naših redova Krešimir Kozina

Na parket je istrčala Hrvatska bez Domagoja Duvnjaka i Igora Karačića te umirovljenih Jakova Gojuna, Marka Kopljara, Mirka Alilovića i Ivana Čupića i to nije dobro izgledalo.

Krešimir Kozina je opravdao povjerenje Červara, zabio je pet golova, najviše u Hrvatskoj.

'Jako smo loše otvorili utakmicu. Ne možemo tako protiv Švedske otvoriti, ipak su oni viceprvaci Europe. To im je prva domaća utakmica nakon prvenstva. Vidjelo se da su bili u euforiji, krenuli su furiozno. Mi smo s nekim novim licima, nekim mladim igračima s kojima će trebati vremena. Znam da su svi sada nestrpljivi, ali momcima od 19, 20, 23 godine će trebati utakmica. Mislim da su zato ovakve utakmice dobre i mislim da je bitno da se nismo predavali do zadnjeg trena iako je rezultat bio vrlo loš. Nadam se da ćemo to prekosutra ispraviti.'

Druga utakmica između Švedske i Hrvatske igrat će se u subotu u Norrkoppingu.