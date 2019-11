Nakon ovakve utakmice trener Nenad Bjelica stvarno ima razloga za zadovoljstvo; Rijeka se tek treba oporaviti od šoka

Dinamo je u derbiju 15. kola Hrvatski Telekom Prve lige razbio Rijeku na Rujevici čak 5:0. Protutnjali su 'modri' kroz Kvarner, opalili su 'petardu', a Mislav Oršić zabio je hat-trick. Trener Nenad Bjelica nije skrivao zadovoljstvo nakon ove velike pobjede

'Očekivao sam da moja momčad bude na razini nakon susreta Lige prvaka u srijedu protiv Šahtara. Vratili smo se kako to dolikuje, dečki su pokazali da su pravi šampioni. Nismo dali Rijeci da bude previše dobra, jako sam zadovoljan', rekao je nakon 5:0 pobjede trener Dinama Nenad Bjelica te dodao:

'Mi smo motivirani svaku utakmicu, ali ne možeš svaku pobijediti. Da bi održavali nivo i rezultat igara na sve tri fronte, moramo rotirati momčad i svima davati šansu. Nekad to onda ne izgleda najbolje, što je razumljivo. Nekad pošaljemo jedanaestoricu na teren koji nikad nisu igrali zajedno. No, to je potreba, da svi imaju minute. I u ovom i prošlogodišnjem Dinamu svi igrači su bili bitni. Jednostavno ne možete ovaj ritam izdržati šest mjeseci, mi igramo od 15. srpnja, praktički nemamo vremena za treninge i rekuperaciju, ali svejedno igramo odlično', hvalio je Bjelica svoje izabranike.

Teško je uopće izdvojiti nekoga iz momčadi Dinama, iako je sjajnu utakmicu - uz trostrukog strijelca Mislava Oršića - odigrao Bruno Petković.