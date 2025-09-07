Nakon kaosa i poraza napokon se oglasio i Stošić; poslao je poruku Cro Copu i Vitasoviću

Naime, planirani dvoboj Mirana Fabjana (40) i Aleksandra Ilića (36) otkazan je zbog Fabjanove ozljede, no slovenski borac ipak je došao podržati svoje kolege iz tima Trojana, posebno Ivana Vitasovića (33), koji je protiv Darka Stošića (33) obranio naslov prvaka teške kategorije.

U jednom od najvećih eventa u povijesti regionalne MMA scene Vitasović je dominirao svih pet rundi.

Fizički je bio fantastičan i podijelio je dobre batine Stošiću, koji je uglavnom izbjegavao kontakt i koji ni u jednom trenutku nije zaprijetio. Pojas prvaka mu je nakon borbe predao Stipe Miočić, koji je bio ekskluzivni gost FNC-a u Areni.

'Prvo bih zahvalio Darku, bio je apsolutno pravi protivnik, bez neke lažne skromnosti. Želio bih zamoliti da prestanete pisati i srati u komentarima po poraženim borcima, jer ne znate kroz što prolazimo. Malo je ljudi vjerovalo u mene, moja prava obitelj iz kluba i moja djevojka. Pola vas je sumnjalo u moju pobjedu, nemojte se praviti da niste', izjavio je Vitasović nakon borbe u kavezu.

Napokon se i na Instagramu oglasio i Stošić, koji se naklonio Vitasoviću te se ispričao Cro Copu za doživljene neugodnosti tijekom meča.

'Čestitam Ivanu na pametno odrađenom meču i pobjedi. Meni ostaje da se oporavim. Hvala svima na podršci, ali i na kritikama. Također se u svoje ime ispričavam Mirku Filipoviću, koji je bio pored Mirana Fabjana u trenutku kada je došlo do incidenta između njega i Davida, trenera iz mog tima. Situacija se dogodila tijekom meča, pa sam tek kasnije saznao za to.

Mislim da je Miran svojim vikom i načinom navijanja iritirao sve oko sebe. Tada je nastala ta sporna situacija. Razumijem Davida, ali ne opravdavam njegovu reakciju. Atmosfera je bila takva da je svatko želio da njegov prijatelj i borac pobijedi. Najvažnije je da na kraju nitko nije bio ozbiljnije ozlijeđen', napisao je Stošić.

Podsjetimo, pred kraj meča za teškašku titulu između Ivana Vitasovića i Darka Stošića došlo je do gužve u blizini kaveza za što je kriv bio Stošićev trener David Radulović.

Miran Fabjan, koji nije nastupao na ovom eventu, glasno je iz prvog reda bodrio mnoge borce, a najglasniji je bio u podršci Vitasoviću. To se nije svidjelo Raduloviću, koji je u jednom trenutku prema njemu bacio bočicu vode, a onda i krenuo prema njemu i urlao da ušuti.

Na snimci koju je na Instagramu objavio Vitasovićev trener Zelg Galešić vidi se kako se u jednom trenutku u kadru pojavio Mirko 'Cro Cop' Filipović.

'Slušaj, majmune jedan', zaurlao je Filipović hodajući prema Raduloviću, ali su se u tom trenutku pojavili zaštitari i zaustavili ga. Smirivao ga je i Fabjan.

Filipović je još nešto dovikivao Raduloviću, ali se ne čuje točno što. U komentarima neki gledatelji, koji su bili tamo, pišu da je bočica doletjela jako blizu Filipovićeva sina što je razljutilo Cro Copa. Svi gledatelji na nižoj etaži Arene pozornost su s meča usmjerili na ono što se događalo oko kaveza, ali do većeg incidenta na sreću nije došlo.