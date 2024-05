Nakon hat-tricka Bayernu oglasio se Kramarić: Ovo je ludo, ne sjećam se...

'Pobijediti Bayern 4:2 nakon zaostatka 2:0 nešto je ludo. Uz to i hat-trick i asistencija s moje strane. Ne sjećam se kad se to dogodilo. Opet smo u Europi. Vjerovali smo u to', poručio je Kramarić.

Ove sezone Kramarić je za Hoffenheim postigao 15 golova i upisao šest asistencija u Bundesligi te je tome dodao još dva gola u Kupu. U zadnjih sedam kola postigao je sedam golova uz pet asistencija. Sjajne su to vijesti za izbornika Zlatka Dalića uoči Eura.

