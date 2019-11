Najjači 'igrač' NK Osijeka iz Gradskog vrta najavio pohod na titulu: To mora biti cilj...

Premijer Republike Mađarske Viktor Orban u srijedu navečer posjetio je Nogometni klub Osijek gdje je stigao s klupskim predsjednikom i suvlasnikom Ivanom Meštrovićem

Nazočni su bili i svi igrači, članovi stručnog stožera, kao i drugi djelatnici našeg prvoligaša. Ugledni gost je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je došao u Gradski vrt. 'Zahvaljujem što ste me ovako lijepo dočekali, počašćen sam što svjedočim ovako velikom klubu i izgleda mi da je on to zaista postao. Oni koji ne znaju, ovdje sam bio već prije deset godina, upoznao sam tada trenere i klupske čelnike gledajući utakmice mlađih kategorija. Onda je to bio puno manji klub nego što je danas, izgledalo je kao da nema neku perspektivu. Bilo ga je uistinu teško održati. No, preporuka je ipak bila ostvariti zajedničku suradnju na nekoj višoj razini da se opet napravi veliki klub kakvog Osijek i zaslužuje', rekao je Orban na početku obraćanja nazočnima u Press salonu našeg stadiona, a prenosi službena web stranica kluba.

Potom je premijer naših sjevernih susjeda pojasnio kako su se stvari dalje razvijale… 'U početku nisam baš mislio da će to uspjeti, no neke stvari sam brzo spoznao. U Hrvatskoj se mlađe kategorije puno brže razvijaju nego u Mađarskoj i mladi igrači puno ranije dospijevaju do prve momčadi. Stoga smo angažirali dva vaša trenera da nam pokažu kako trebamo raditi. Tada sam vidio da ta suradnja može imati perspektivu i da su Hrvati puno otvoreniji za suradnju nego što sam mislio. Bilo je važno pristupiti na način da se vidi i prepoznaje da vam nismo 'uzeli' klub, nego da mu želimo isključivo pomoći. Nije lako naći pravi modus takvog funkcioniranja, stoga se posebno želim zahvaliti svima koji sudjeluju i daju svoj doprinos u svemu. Posebno zahvaljujem gospodinu Meštroviću jer ovdje prvenstveno mora biti na čelu hrvatski vlasnik.' Orban je prihvatio viziju koju su mu ponudili inicijatori projekta i brzo postao svjestan da sve ide u dobrom smjeru. 'Počeli smo zajednički razvijati ovu priču, a mogu reći da sam postao i navijač NK Osijek. Posebno me zanimaju mlađe kategorije, a Hrvati imaju urođeni talent. I zato je Škola nogometa najvažnija u svemu. U početku sam mislio da biste trebali izgraditi kamp, ali mi je onda Ivan predstavio ideju novog stadiona. Smatrao sam da će to biti puno teže nego što zapravo jeste, no želja je ovdje stvoriti jedan vrlo ozbiljan klub.'

Osvrnuo se i predsjednik mađarske Vlade na ambicije i ciljeve NK Osijek u doglednoj budućnosti: 'S ovim novcima s kojima sada Klub raspolaže nije realno biti prvakom Hrvatske, no Ivan mi je rekao da je to u cilju u skorijoj budućnosti. Neka svi vide da se nitko ljudima u Klubu ne želi petljati u posao, to su već mogli zaključiti i sami navijači i građani Osijeka. Kada bude napravljeno sve što je potrebno, može se razmišljati o tituli prvaka. Ako ste prvi onda su tu i novci i zadovoljstvo i sreća, to mora biti cilj kako bi se stavio šlag na tortu. Uvjeravam vas da i dalje jako volim ovaj klub. Siguran sam da ljudi ovdje rade vrlo dobar posao i samo ih trebamo pustiti da to i dalje čine. Kroz dvije-tri godine moglo bi biti vrlo izgledno da Osijek pomrsi račune i onima koji su trenutno ispred njega jer će se i momčad tada još i više pojačati. Sve pozorno pratim, velike su stvari dosad napravljene i vjerujem da će Osijek iduće sezone ostvariti novi iskorak u Europi.'

Potom se okupljenima obratio i Ivan Meštrović, iznimno sretan i zadovoljan što smo imali priliku u Gradskom vrtu ugostiti jednog takvog državnika i čovjeka koji je iznimno sklon prvoligašu s Drave. 'Zahvaljujem se Viktoru, kako često znam reći najpoznatijem navijaču našeg kluba. Hvala mu što imamo njegovu podršku i što je prepoznao Osijek kao dobar temelj za investiciju u mladež i razvoj sporta u Hrvatskoj. Posebna hvala i našem prijatelju Lorincu Meszarosu koji radi jednako marljivo kao i mi, ako ne i više. Imamo obvezu, ali smo prije svega privilegirani da bismo ispunili očekivanja, no obvezujemo se da ćemo biti još bolji iz sezone u sezonu. Siguran sam da će Osijek ostati i postati još veći dragulj u kruni ne samo nogometnih klubova nego i svih drugih sportskih kolektiva. Zahvaljujem se još jednom što nas je došao posjetiti u ovako prijateljskom stavu. Nadamo se da ga nećemo razočarati u sportskom smislu, a niti kao ljudi, prijatelji', poručio je Meštrović.