'Najbolji igrač SHNL-a? Baturini svaka čast, ali ovaj dečko je životinja. Imat će top karijeru'

Bio je dio šampionske generacije Hajduka, one koja je u sezoni 2000./2001. osvojila naslov pa nakon toga nesretno ispala od Mallorce u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Od igračkih trofeja ima i osvojen Kup s Rijekom 2006. te dva osvojena slovenska kupa s Interblockom.

Nakon igračke karijere otišao je u trenerske vode te je vodio Istru, Šibenik, Goricu, Zrinjski iz Mostara - u sezoni 2022./2023. osvojio je s njim dvostruku krunu, a nakon toga vodio ga je kao prvi klub iz BiH u grupnoj fazi europskih natjecanja - te naposljetku i azerbajdžanski Sabah. U velikom razgovoru za tportal u našoj stalnoj rubrici Intervju subotom otkrio je detalje dugotrajne igračke karijere, kao i trenerskih izazova. Osim toga, popričali smo o svim aktualnostima vezanim uz SuperSport HNL, ali i reprezentaciju.

Za najavni tekst smo izdvojili odgovor Rendulića na pitanje tko je po njemu najbolji igrač SHNL-a.

'Marko Livaja i Toni Fruk sigurno, onda je tu Petar Sučić. Je li bolji od Baturine? Baturina je tehnički bolji od Pere, ali on je životinja i napravit će ozbiljnu karijeru. Za dvije godine bit će standardni igrač Intera i reprezentacije sljedećih deset godina. Vodio sam ga u Zrinjskom, znam to iz prve ruke. Ima sve, radnu etiku, može trčati do ujutro i zna igrati. Preporučio sam ga Faruku Hadžibegiću dok je bio izbornik BiH. Rekao sam mu da on sutra može igrati za reprezentaciju. Sreća, nije me poslušao jer onda ne bi nikada mogao igrati za Hrvatsku.'

Čitav intervju pročitajte sutra u našoj stalnoj rubrici Intervju subotom.