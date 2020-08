Najbolji hrvatski skijaši Filip Zubčić i Istok Rodeš imaju koronavirus; kondicijske pripreme su imali u Hrvatskoj...

Hrvatski skijaši Filip Zubčić i Istok Rodeš pozitivni su na koronavirus i morat će sljedećih 14 dana biti u samoizolaciji

Hrvatski skijaši bili su bili su na kondicijskim pripremama u Delnicama, a Zubčić je po povratku kući dobio povišenu temperaturu. Testirali su se on i Rodeš te je utvrđeno da imaju koronavirus i morat će biti 14 dana u samoizolaciji.

'Nemam pojma gdje smo mi to mogli pokupiti. Obojica smo bili na moru no to je bilo prije tri tjedna. Prije više od dva tjedna ja sam bio na Pašmanu, a Istok je bio doma pa smo se našli u Delnicama i odradili planirano. Čini se da je korona svugdje iza ugla i da je možete pokupiti u restoranu, na benzinskoj crpki, u trgovini...', rekao je Zubčić za Večernji list.