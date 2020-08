Prvi čovjek UFC-a Dana White na najbolji način opisao koliko je velik meč Miočića i Cormiera; nisu u pitanju samo milijuni i titula nego i...

Predsjednik UFC-a Dana White tvrdi kako će Daniel Cormier ili Stipe Miočić u nedjeljno jutro postati najveći teškaš u povijesti MMA-a

Jedna od najvećih trilogija u povijesti borilačkog sporta bit će u nedjeljno jutro zaključena, a Daniel Cormier i Stipe Miočić između sebe će odrediti tko je najbolji teškaš u povijesti. To je naziv koji se već neko vrijeme spominje oko pobjednika te borbe, a ništa drugačije razmišljanje nema niti predsjednik UFC-a, Dana White.

‘Ne samo ove ere, nego u povijesti borilačkog sporta. Pogledajte samo protiv koga su se ova dvojica borili. Nakon borbe neće biti više nikakve sumnje tko je najveći.’



Miočić je već sada teškaš s najviše obrana UFC naslova u povijesti i s najviše pobjeda u borbama za titulu. Cormier je, s druge strane, jedan od samo dvojice boraca koji su držali titulu poluteške i teške kategorije. No, za razliku od prvog koji je to uspio, Randyja Couturea, Cormier je to postigao u jačoj konkurenciji te uz samo dva poraza (tri, ako računamo poništeni od Jona Jonesa).