Najbolje Bobanovo pojačanje otkrilo kako je završilo u Dinamu: 'Jedan čovjek me uvjerio'

Mladi španjolski stoper došao je u Zagreb nakon što je prošao kroz omladinski pogon Barcelone. Prošle sezone, Dominguez je povremeno popunjavao rupe u obrani Hansija Flicka i odigrao šest utakmica za seniorsku ekipu Barcelone.

No, Dominguez je shvatio da se nalazi u ključnoj fazi svoje karijere i da u Barceloni, barem trenutno, neće imati puno prilika. Pred njim je bila jaka konkurencija, pa je donio hrabru odluku otići izvan svoje zemlje.

'Prošla sezona bila je luda. Nikada nisam očekivao da ću trenirati s prvim timom, a kamoli debitirati. Međutim, bilo je jasno da ću teško biti dio prve momčadi kad svi budu zdravi. U B momčadi situacija također nije bila idealna jer smo se borili za opstanak u ligi. Bio sam u nezgodnoj poziciji, pomalo bez identiteta. Ali tako je bilo', ispričao je Dominguez u intervjuu za španjolski Sport.

'S 19 godina samo želite igrati nogomet. Zahvalan sam Barceloni na prilici, ali želim se dokazati kao igrač. Kako je sezona odmicala, nisam se mogao zamisliti još jednu sezonu u rezervnoj momčadi. I bilo je jako teško izboriti se za šansu u prvoj momčadi. Pretpostavio sam da ću ili otići na posudbu ili biti prodan. Ali nisam znao koja je najbolja opcija za mene. Nikada prije nisam bio u takvoj situaciji'.

Dominguez je bio na odmoru kada je saznao za ponudu Dinama, a važnu ulogu u njegovoj odluci imao je Dani Olmo, bivši igrač Barcelone i sadašnja zvijezda Dinama.

'Bio sam na odmoru kada sam dogovorio sve s Dinamom. Kada sam dobio ponudu, znao sam da je to dobra prilika jer sam bio u kontaktu s Capellasom (Albertem, bivšim voditeljem škole Barcelone, sada u Dinamu). Dobro su mi zvučali Dinamo i njihov projekt, sve smo dogovorili za manje od tjedan dana. Mislim da sam donio dobru odluku', rekao je Dominguez i dodao:

'Prije nego što sam donio konačnu odluku, konzultirao sam se s Danijem Olmom. Rekao mi je da se HNL poboljšava i da neću imati problema s minutažom ako budem zdrav. Ovo je odlična liga za moj razvoj i sticanje iskustva'.

Naravno, dolazak u novu sredinu i klub nije prošao bez izazova.

'Bio sam pomalo nervozan, naravno. Ali pomoglo mi je što mi je suigrač Španjolac Gonzalo Villar. I, kad provedete život u Barceloni, onda vam je malo jasnije kako nogomet funkcionira. Ipak, mnogi od nas su tek stigli u klub, mislim da nas je bilo 18, uključujući trenera'.