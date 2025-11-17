Bizaran potez Vatrenog izazvao kaos u talijanskom velikanu: 'Takve stvari ne bi smjeli viđati'

Marin Pongračić našao se pod pažnjom talijanskih medija nakon što je lajkao objavu Fiorentine o raskidu suradnje s trenerom Stefanom Piolijem. Naizgled beznačajan potez brzo je postao tema dana, a dio navijača je potez hrvatskog reprezentativca protumačio kao oduševljenje što je Pioli otišao, što je pokrenulo rasprave o navodnim napetostima u svlačionici.

Iako Piolijev odlazak nije bio iznenađenje, s obzirom na loše rezultate Fiorentine na početku sezone, uključujući nekoliko uzastopnih poraza, novi trener Paolo Vanoli debitirao je remijem protiv Genoe. No, incident s Pongračićem nametnuo se kao važniji od rezultata.

Sportski direktor kluba, Alessandro Ferrari, pokušao je smiriti situaciju, naglašavajući da svlačionica nije bila protiv Piolija i da je riječ o nepromišljenom postupku hrvatskog braniča. 'Takve stvari ne bismo smjeli viđati. Mladi ljudi ponekad pogriješe, ali želim jasno reći da svlačionica nije bila protiv trenera Piolija', izjavio je Ferrari.

Pongračić je u srpnju 2024. prešao iz Leccea u Fiorentinu za 15 milijuna eura i od tada je postao standardan u obrani kluba iz Firence.