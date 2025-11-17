ovo mu nije trebalo

Bizaran potez Vatrenog izazvao kaos u talijanskom velikanu: 'Takve stvari ne bi smjeli viđati'

S.Č.

17.11.2025 u 19:27

Hrvatska reprezentacija
Hrvatska reprezentacija Izvor: Pixsell / Autor: Icon Sport/PIXSELL
Bionic
Reading

Ovaj potez nije trebao hrvatskom reprezentativcu.

Marin Pongračić našao se pod pažnjom talijanskih medija nakon što je lajkao objavu Fiorentine o raskidu suradnje s trenerom Stefanom Piolijem. Naizgled beznačajan potez brzo je postao tema dana, a dio navijača je potez hrvatskog reprezentativca protumačio kao oduševljenje što je Pioli otišao, što je pokrenulo rasprave o navodnim napetostima u svlačionici.

vezane vijesti

Iako Piolijev odlazak nije bio iznenađenje, s obzirom na loše rezultate Fiorentine na početku sezone, uključujući nekoliko uzastopnih poraza, novi trener Paolo Vanoli debitirao je remijem protiv Genoe. No, incident s Pongračićem nametnuo se kao važniji od rezultata.

Sportski direktor kluba, Alessandro Ferrari, pokušao je smiriti situaciju, naglašavajući da svlačionica nije bila protiv Piolija i da je riječ o nepromišljenom postupku hrvatskog braniča. 'Takve stvari ne bismo smjeli viđati. Mladi ljudi ponekad pogriješe, ali želim jasno reći da svlačionica nije bila protiv trenera Piolija', izjavio je Ferrari.

Pongračić je u srpnju 2024. prešao iz Leccea u Fiorentinu za 15 milijuna eura i od tada je postao standardan u obrani kluba iz Firence.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO
UŽIVO

UŽIVO

Hrvatska se vraća! Perišić pogodio s bijele točke za smanjenje zaostatka

  • 37'

    GOOOL! Odgovornost je preuzeo Ivan Perišić koji pogađa s bijele točke.

  • 36'

    Kazneni udarac za Hrvatsku! Rubežić je pokupio Jakića u kaznenom prostoru, a turski sudac se prvotno nije oglasio. Ipak, nakon intervencije VAR sobe je pokazao na bijelu točku.

  • 17'

    GOL! Novi šok za Hrvatsku. Krstović se namjestio na rubu kaznenog prostora i sjajno pogodio za udvostručenje vodstva.

CRNA GORA
2:1
HRVATSKA
hrvatska u podgorici

hrvatska u podgorici

'Za dom spremni' orilo se stadionom u Podgorici; evo kako su reagirali Crnogorci
kvalifikacije za SP

kvalifikacije za SP

Podgorička publika velikim aplauzom dočekala Dalića! Znate li zašto?

najpopularnije

Još vijesti