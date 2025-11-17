hrvatska u podgorici

'Za dom spremni' orilo se stadionom u Podgorici; evo kako su reagirali Crnogorci

S.Č.

17.11.2025 u 21:09

Hrvatski navijači u Podgorici
Hrvatski navijači u Podgorici
Hrvatska od 20:45 gostuje kod Crne Gore u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Vatreni su već osigurali plasman na Mundijal, ali je pobjeda u Podgorici važna zbog eventualnog boljeg mjesta u ždrijebu.

Hrvatski navijači jučer su bili napadnuti od strane crnogorskih Delija, a danas je podgorička policija navodno u zadnji trenutak spriječila napad Delija i Grobara na hrvatske navijače u samoj Podgorici.

Hrvatska himna je dočekana aplauzom, a onda su neki hrvatski navijači krenuli s 'ustašlukom', pa se tako stadionom orilo 'Za dom spremni.' Podgorička publika to je popratila žestokim zvižducima. Čulo se i 'Ubij Srbina', pa je službeni spiker nekoliko puta zamolio hrvatske navijače da navijaju fer i sportski, bez fašističkih i šovinističkih ispada.

UŽIVO
UŽIVO

UŽIVO

Hrvatska se vraća! Perišić pogodio s bijele točke za smanjenje zaostatka

  • 37'

    GOOOL! Odgovornost je preuzeo Ivan Perišić koji pogađa s bijele točke.

  • 36'

    Kazneni udarac za Hrvatsku! Rubežić je pokupio Jakića u kaznenom prostoru, a turski sudac se prvotno nije oglasio. Ipak, nakon intervencije VAR sobe je pokazao na bijelu točku.

  • 17'

    GOL! Novi šok za Hrvatsku. Krstović se namjestio na rubu kaznenog prostora i sjajno pogodio za udvostručenje vodstva.

CRNA GORA
2:1
HRVATSKA
kvalifikacije za SP

kvalifikacije za SP

Njemačka razbija Slovačku; evo što to znači za Hrvatsku
