'Za dom spremni' orilo se stadionom u Podgorici; evo kako su reagirali Crnogorci

Vatreni su već osigurali plasman na Mundijal, ali je pobjeda u Podgorici važna zbog eventualnog boljeg mjesta u ždrijebu.

Hrvatski navijači jučer su bili napadnuti od strane crnogorskih Delija, a danas je podgorička policija navodno u zadnji trenutak spriječila napad Delija i Grobara na hrvatske navijače u samoj Podgorici.

Hrvatska himna je dočekana aplauzom, a onda su neki hrvatski navijači krenuli s 'ustašlukom', pa se tako stadionom orilo 'Za dom spremni.' Podgorička publika to je popratila žestokim zvižducima. Čulo se i 'Ubij Srbina', pa je službeni spiker nekoliko puta zamolio hrvatske navijače da navijaju fer i sportski, bez fašističkih i šovinističkih ispada.