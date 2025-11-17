Izbornik BiH napao Austrijance dan pred utakmicu: 'To nije okej!'

Sutra će bh. tim gostovati na Ernst Happel stadionu u Beču, gdje će se izravno boriti s Austrijom za prvo mjesto u grupi. Zmajevima samo pobjeda donosi direktan plasman na Svjetsko prvenstvo, dok je mjesto u baražu već osigurano.

Izbornik BiH Sergej Barbarez je najavio utakmicu s Austrijom:

'Taktička disciplina važna je za svaki meč, bez obzira jeste li protiv najjačeg ili najslabijeg protivnika. Već smo igrali protiv njih, iz tog susreta možemo izvući mnogo korisnih stvari. Dosta ih poznajemo i analizirali smo ih. Želimo iskoristiti ovo samopouzdanje da pokušamo pobijediti i otići na Svjetsko prvenstvo'.

Što se tiče sastava, Barbarez je rekao:

'Što se tiče igračkog kadra, svi su spremni. Tarik je u redu, nije to bila ozbiljna povreda. Što se tiče Emira Karića, još čekamo potvrdu od FIFA-e. Oni su rekli da se to mora riješiti danas, vjerujem da će biti posljednji trenutak kada moramo prijaviti sastav', započeo je pa dodao.

'Austrijski savez nije postupio najbolje. Nije u redu uskratiti dečku koji želi igrati za nas. Austrija je favorit, ali mi želimo dokazati sebe i pokazati sutra što znamo', dodao je izbornik.