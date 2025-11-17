SJAJNA FORMA

Bivši golman Dinama briljira u Španjolskoj: Njegova momčad je u samom vrhu

Dinko Horkaš
Španjolski nogometni klub Las Palmas je nakon trećine odigranog prvenstva na putu povratka prema prvoj ligi, djelomično i zato što je njegov hrvatski vratar Darko Horkaš primio najmanje golova među 22 ekipe.

Horkaš je bio među vratnicama u svih 14 utakmica španjolske druge lige te je primio osam golova.

'Drago mi je što smo ekipa s najmanje primljenih pogodaka, ali do kraja je ostalo još puno', izjavio je nedavno 26-godišnji vratar u obraćanju medijima.

Prije tri dana je opet sačuvao mrežu netaknutom u Valladolidu, od kuda se njegova ekipa vratila s pobjedom od 1-0. Za Valladolid su nastupili bivši Hajdukovi igrači Stipe Biuk i Stanko Jurić, ali nisu uspjeli svladati sunarodnjaka.

'Vratar sam koji riskira, pa su ljudi malo nervozni, ali volim tako igrati. Mentalno sam dobro', rekao je Horkaš.

Ljetos je odlučio ostati u Las Palmasu premda je klub ispao iz Primere. Prošle sezone je Horkašu konkurent bio 36-godišnji Jasper Cillessen, bivši reprezentativac Nizozemske koji je branio i za Barcelonu i Ajax. No on je ljetos otišao u nizozemski NEC Nijmegen.

Horkaš je nakon lanjskih 13 nastupa u Primeri i tri u Kupu Kralja, ostao dijeliti sudbinu kluba s Kanarskih otoka. Sada mu je drago jer ne samo da se učvrstio na vratima nego ispred sebe ima sigurnije braniče.

'Dobro se branimo pa ni snažnije ekipe nemaju puno prilika protiv nas', napomenuo je.

Horkaš se nada povratku u Primeru jer njegova ekipa nije poražena već sedam kola. Las Palmas se nalazi u vrhu druge lige s 26 bodova, koliko imaju Deportivo La Coruna i Racing Santander.

U Primeri se, pak, nalazi bivši Horkašev suigrač iz zagrebačkog Dinama, 30-godišnji Domagoj Livaković. On, međutim, prolazi kroz potpuno drugačiju situaciju. Girona je posljednjeplasirana, a Livaković nakon dva i pol mjeseca još uvijek nije dobio priliku.

Livaković je bio prvi vratar Dinama kada je u ljeto 2022. Horkaš shvatio da pored reprezentativca Hrvatske neće braniti. Otišao je u bugarski Lokomotiv iz Plovdiva gdje su njegove obrane primijetili ljudi iz Las Palmasa. Na Kanare je došao u ljeto 2024.

