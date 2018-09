Najbolja hrvatske tenisačica 'rastura' u Kini, izborila je 2. kolo jakog turnira u Pekingu

Najbolja hrvatska tenisačica, 22-godišnja Osječanka Donna Vekić, pobijedila je Grkinju Mariju Sakkari sa 6-1, 6-4 i plasirala se u 2. kolo WTA turnira u Pekingu, nagradnog fonda od osam milijuna dolara

U trećem međusobnom dvoboju u glavnom ždrijebu nekog WTA turnira Donna Vekić je došla do druge pobjede nad Grkinjom, koju je svladala i prošle godine na travi u Nottinghamu, dok je Sakkari bila bolja ove godine u Indian Wellsu. Sva tri dvoboja odlučena su u dva seta.

U Pekingu je naša tenisačica projurila prvim setom za 29 minuta. U drugom setu je bilo znatno više borbe. U prvih pet gemova nijedna tenisačica nije uspjela zadržati servis, a taj je niz prekinula Vekić potvrdom 'breaka' za vodstvo 4-2. Kad je još jednim 'breakom' došla do prednosti 5-2, pobjeda je Osječanki bila nadohvat ruke. Međutim, Sakkari se nije predala. Osvojila je sljedeća dva gema i došla do 'break-lopte' kad je Vekić po drugi put servirala za prolaz u 2. kolo. No, Donna je uspjela spriječiti novi preokret te pet poena poslije realizirati svoju drugu meč-loptu, nakon 74 minute igre.

Ključ pobjede bile su realizirane prilike na reternu, jer je Vekić osvojila polovicu poena na prvom servisu Sakkari te čak 74 posto poena na drugom servisu suparnice. Od devet prilika za 'break' Osječanka je iskoristila njih šest.