Hajduk na Poljudu dočekuje Dinamo; evo gdje možete gledati najveći hrvatski derbi

'Bili' u 9. kolu Hrvatski Telekom Prve lige na svom Poljudu danas dočekuju zagrebačke 'modre' (Arenasport 3, 16.30 sati). Dinamo ove sezone u prvenstvu još ne zna za poraz, Hajduk je nakon dolaska Zorana Vulića na mjesto trenera povezao dvije pobjede... Čeka nas prava poslastica!

Kaos u Hajduku zaustavljen je dovođenjem/povratkom iskusnog Zorana Vulića na klupu, te povratkom pobjedama. Nanizao je Hajduk prvenstvene pobjede nad Rudešom i Istrom, potom je slavio u Kupu protiv niželigaša Vrapča i sada s vraćenim entuzijazmom čeka veliki derbi s Dinamom. Pobjeda može lansirati Hajduk u borbu za sam vrh tablice, a to su prepoznali i navijači budući da je već prodano preko 20 tisuća ulaznica za prvenstveni derbi na Poljudu.

Vulić priželjkuje nastavak dobrog rezultatskog niza.

'Nismo imali puno vremena, ali ovo je jednostavno derbi i svi smo motivirani. Tako ćemo i izaći na teren. Dinamo ima 25 igrača i teško ih je do kraja pročitati, no možda je protiv Fenerbahcea zaigralo tih njihovih optimalnih 11 igrača. Pratili smo ih, a tek ćemo vidjeti jesmo li ih uspjeli pročitati. Tri su nam boda neophodna i vrlo važna za sljedeće utakmice. Neću reći da je Dinamo favorit jer to u Splitu nitko nije, ali imaju dobru momčad koja je u formi i još nisu izgubili. Ipak, ako se ne varam ovo im je prva gostujuća utakmica', kazao je uoči derbija s Dinamom trener 'bilih'.