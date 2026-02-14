UŽAS

Mučne scene; španjolski košarkaš pao i slomio nogu, jauci odjekivali dvoranom

S.Š.

14.02.2026 u 22:15

Miquel Salvo
Miquel Salvo Izvor: EPA / Autor: BRAIS LORENZO
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Teška ozljeda Miquela Salva obilježila je utakmicu 20. kola španjolskog košarkaškog prvenstva između Granade i Gran Canarije.

Košarkaš gostiju Miquel Salvó u jednom je napadu krenuo prema obruču, a sve je završilo ružnim padom. U prodoru se sudario s igračem Granade, izgubio ravnotežu i nezgodno se srušio na parket.

Salvó je ostao ležati na podu držeći se za nogu, a dvorana je u trenutku utihnula nakon njegova krika. Ubrzo je na parket stigla liječnička ekipa, a Španjolac je na kraju iznesen na nosilima.

Sve možete pogledati OVDJE.

Publika ga je ispratila glasnim pljeskom, a tek se treba vidjeti koliko će izbivati s terena.

Salvó je član Gran Canarije od 2021. godine, kada je stigao iz San Pablo Burgosa, kluba s kojim je dvaput osvojio FIBA-inu Ligu prvaka.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ŠTO ĆE PEREZ NAPRAVITI?

ŠTO ĆE PEREZ NAPRAVITI?

Haaland postavio uvjet Realu: Stiže, ali samo ako s njim u paketu dođe i....
PRITISAK JE BIO PREVELIK

PRITISAK JE BIO PREVELIK

Ono što je Japanac napravio nakon Prevčeve pobjede, bilo je ludo
VELIKA SKAKAONICA

VELIKA SKAKAONICA

Slovenac Prevc čudesnom drugom serijom do olimpijskog zlata!

najpopularnije

Još vijesti