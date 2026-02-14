Mučne scene; španjolski košarkaš pao i slomio nogu, jauci odjekivali dvoranom

Košarkaš gostiju Miquel Salvó u jednom je napadu krenuo prema obruču, a sve je završilo ružnim padom. U prodoru se sudario s igračem Granade, izgubio ravnotežu i nezgodno se srušio na parket.

Salvó je ostao ležati na podu držeći se za nogu, a dvorana je u trenutku utihnula nakon njegova krika. Ubrzo je na parket stigla liječnička ekipa, a Španjolac je na kraju iznesen na nosilima.

Sve možete pogledati OVDJE.

Publika ga je ispratila glasnim pljeskom, a tek se treba vidjeti koliko će izbivati s terena.

Salvó je član Gran Canarije od 2021. godine, kada je stigao iz San Pablo Burgosa, kluba s kojim je dvaput osvojio FIBA-inu Ligu prvaka.