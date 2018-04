Može li Istra maksimalno zakomplicirati Dinamov put prema naslovu?

Ovog vikenda u HT Prvoj ligi igra se 28. kolo. Vodeći Dinamo od 19 sati gostuje u Puli kod Istre 1961, kojoj bodovi trebaju za očuvanje prvoligaškog statusa. No, i Jurčevićevoj momčadi nužna su tri boda, jer Hajduk je u subotu svladao Lokomotivu i sada je na 'minus pet' bodova

Unatoč dobroj igri Istra je doživjela tri poraza u posljednja četiri kola. O financijskim problemima Istre u posljednje se vrijeme ne govori previše budući da je klub uspio posudbama popuniti kadar za završetak aktualne sezone, no sada trener Raić Sudar i njegovi igrači moraju izboriti ostanak u ligi kako bi se lakše pronašao potencijalni novi vlasnik kluba. Dopadljiv nogomet igra Istra u drugom dijelu sezone, no sreća nije na njihovoj strani posljednjih tjedana.

Na gostovanjima kod Hajduka i Rudeša momčad Istre je vodila da bi na kraju bila poražena zbog primljenih golova u sudačkoj nadoknadi, a u egal utakmici s Interom u Zaprešiću detalji su presudili ishod u korist domaćina. Istri silno trebaju bodovi, no do njih neće lako doći u nadolazećim utakmicama budući da je čekaju zahtjevni susreti protiv Dinama, Osijeka i Rijeke.

Prilikom najave susreta trener Istre rekao je da na raspolaganju ima kompletan igrački kadar osim mladog Jakića koji je stigao u Pulu iz Lokomotive ove zime. Standardni veznjak Istre cijeli je tjedan trenirao po posebnom programu i nije dovoljno srepman za nastup protiv Dinama.

Dinamo je stigao na korak do osvajanja dvostruke krune nakon što je u srijedu uvjerljivo pobijedio Rijeku u polufinalu Kupa. U finalu će Dinamo zaigrati protiv Hajduka, ekipe koja im pokušava zakomplicirati put do naslova prvaka. U posljednju četvrtinu prvenstvene sezone Dinamo ulazi s osam bodova prednosti pred Hajdukom, no Jurčeviću je jasno da se njegova momčad ne smije prerano opustiti jer ju nakon utakmica s davljenicima Istrom i Cibalijom čekaju derbiji s Osijekom, Hajdukom i Rijekom.

Situacija s izostancima nije idealna za Jurčevića budući da probleme s ozljedama imaju važni stoperi Benković i Lešković, te sjajni mladi veznjak Moro. U Puli bi ponovno stoperski par trebali činiti mladi Perić i Rrahmani koji nisu djelovali pretjerano sigurno protiv Rijeke u utakmici polufinala Kupa iako Dinamo nije primio gol.