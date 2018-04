Mohamed Salah - pobijedio siromaštvo i predrasude te za svijet postao više od nogometaša

Mohamed Salah (25) eksplodirao je u dresu Liverpoola te se pretvorio u jednu od najpoželjnijih zvijezda nogometa koja bi u bliskoj budućnosti mogla srušiti čak i rekordni transfer Neymara. No da bi došao do takvog statusa, egipatski reprezentativac prošao je mukotrpan put od najranije dobi. Ovo je njegova nevjerojatna životna priča, dovoljno dobra za filmski scenarij jer Mo je postao više od samog nogometaša...

U otočnim medijima nedavno se pojavila informacija kako su Real, Barcelona i PSG spremni ponuditi 200 milijuna funti za Mohameda Salaha, a kada se taj iznos pretvori u euro, to je čak 228 milijuna, što je za šest 'milja' više od onoga što je na početku sezone pariški klub isplatio za Neymara. No tko je zapravo Mohamed Salah?

Kako je Salah ove sezone nemilosrdno trpao u crvenom dresu i postao prvi strijelac Premiershipa s 28 golova (30 utakmica), a ukupno je pogodio 36 puta (40 utakmica) u svim natjecanjima, tako je privlačio sve više pozornosti, a mediji su počeli secirati njegov život i put do profesionalnog nogometaša pa sve do danas. A on nije bio nimalo lak. Zapravo, rijetki su oni koji bi to izdržali.

Rijetki su oni koji bi izdržali takva odricanja

Dječak koji je rođen 15. lipnja 1992. u Nagrigu od malih nogu pokazivao je talent, ali to u Egiptu za uspjeh nikako nije bilo dovoljno, osim ako ste imali bogate roditelje, a Salah ih nije imao. Morao se voziti autobusom na treninge i po devet sati dnevno, a djetinjstvo puno odricanja opisao je u jednom razgovoru s navijačima Liverpoola.

'Prvo sam igrao za klub koji je bio na pola sata od mojeg sela u Basiounu. Zatim sam potpisao za klub iz Tante, do kojeg sam putovao sat i pol, a onda sam otišao u Kairo. Četiri i pol sata vožnje u jednom smjeru (uz brojna presjedanja), isto toliko u drugom, pet dana u tjednu sam išao na treninge i tako tri, četiri godine', prisjetio se egipatski golgeter.