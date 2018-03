Realov pakleni plan za Neymara; Modrić ispao iz 'igre' u kojoj se vrte sulude brojke!

U Realu su zagrizli za Neymara i nemaju namjeru odustati. Prema pisanju stranih medija u 'kraljevskom klubu' su složili novu ponudu za koju se nadaju da će slomiti otpor PSG-a

Cijena? Sitnica, 400 milijuna eura, skoro dvostruko više nego što ga je platio PSG, a u Realu bi tu svotu umanjili tako što bi prema Parizu poslali i nekog igrača. Real se već sastao s Neymarovim ocem i njegovim odvjetnicima kako bi složili taktiku s kojom bi prisili PSG da popusti.

No u PSG-u, ako se već moraju odreći Neymara, ne žele popustiti ni milimetar te zahtijevaju 400 milijuna eura, ni centa manje. U Realu su odlučili veći dio isplatiti u gotovini te poslati prema Parku prinčeva Garetha Balea, ali je predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi to ekspresno odbio. Nije ni on lud da umjesto budućeg najboljeg igrača svijeta dobije zvijezdu koja je sve više van terena zbog ozljeda. Dakle, ili gotovina ili ništa od posla.