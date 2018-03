Mogu li Amerikanci zbog repova iz prošlosti upropastiti Cro Copovu borbu?

Američki mediji većinom su pozitivno reagirali na dolazak Mirka Filipovića u Bellator i ugovaranje borbe protiv Roya Nelsona. No, rijetko tko se nije prisjetio njegove suspenzije koju mu je izrekla USADA, koja ipak ne bi trebala imati utjecaja na nastup koji je dogovoren za 25. svibnja u Londonu

Naime, USADA je američka agencija koja surađuje s UFC-om i nema jurisdikciju izvan države unutar koje djeluje. Tako nije bilo problema oko Filipovićevih nastupa za Rizin pa ne bi trebalo niti za londonsku borbu protiv Roya Nelsona.

Ipak, teško je izbjeći to pitanje, a napokon je njega odgovorio i Scott Coker. Predsjednik Bellatora proteklog je vikenda bio u Londonu, kao gost na eventu BAMMA promocije te je to prokomentirao.

'Gledajte, Mirko se već borio u Japanu za Rizin, a USADA je u odnosima s UFC-om to cijelo vrijeme. Zašto nisu reagirali prije dvije godine kada se tamo borio? Zašto to sada postaje pitanje, nije valjda zbog toga što se bori u Bellatoru, na našem 200. eventu? Ukoliko su htjeli nešto učiniti po tom pitanju, trebali su prije dvije godine. Kada smo ga potpisali, nismo očekivali da bi moglo biti ikakvih problema, upravo zbog toga što se on cijelo ovo vrijeme bori', rekao je Coker, a prenosi Fightsite.hr.