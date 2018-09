Modrićev suigrač progovorio o nepravdi koju mu je nanijela Fifa: Sluša li ga Ronaldo?

Raphael Varane nakon osvajanja Lige prvaka i Svjetskog prvenstva nije uvršten među trojicu finalista u Fifinom izboru nogometaša godine, no tvrdi da nije previše razočaran, jer ga individualne nagrade ne zanimaju...

Francuski 25-godišnji branič trebao je biti najozbiljniji konkurent Luki Modriću u borbi za titulu najboljeg nogometaša svijeta, no nije se našao među tri finalista izbora The Best koji organizira Fifa, iako je jedini od svih osvojio Ligu prvaka i Svjetsko prvenstvo, uz zaista impresivan nivo igre.