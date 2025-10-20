obožavaju ga

Modrić oduševio navijače odgovorom na pitanje hoće li Milan uzeti naslov prvaka; evo što je rekao

S.Č.

20.10.2025 u 02:03

Luka Modrić
Luka Modrić Izvor: EPA / Autor: MATTEO BAZZI
Nakon pobjede Milana 2:1 protiv Fiorentine, kojom se slavni klub popeo na vrh Serie A, Luka Modrić dao je intervju za talijanske medije.

U Italiji već vlada lagana euforija, pa su ga novinari pitali ono što svi žele znati – može li Milan već sada sanjati naslov prvaka.

No hrvatski kapetan ostao je smiren i realan, pokazavši iskustvo koje ga krasi kroz cijelu karijeru.

‘Moramo ići utakmicu po utakmicu. Rastemo kao momčad. Danas smo protiv vrlo dobre momčadi pokazali karakter i kvalitetu. Ovo je pravi put za sve nas. Samo moramo nastaviti ovako i ne gledati previše unaprijed’, rekao je Modrić, spuštajući euforiju i još jednom osvajajući simpatije navijača Milana svojom mirnoćom i skromnošću.

