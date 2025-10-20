Svi su očekivali da će Modrić pucati penal za pobjedu! Allegri objasnio zašto nije

Iako su mnogi očekivali da će loptu na bijelu točku postaviti Luka Modrić, loptu je u ruke uzeo junak večeri Rafael Leao. Portugalac je hladnokrvno realizirao kazneni udarac, čime je donio nova tri boda Rossonerima, a zanimljivo je da mu je to bio prvi jedanaesterac u Serie A karijeri.

U posljednjim mjesecima Milan nije baš bio sjajan s realizacijom s 11 metara - u prošlom kolu Pulisic je promašio za pobjedu protiv Juventusa - pa je odluka da puca Leao iznenadila i navijače i novinare. Očekivali su da će odgovornost preuzeti lider i vođa ekipa Modrić. Trener Milana Massimiliano Allegri objasnio je zašto je pucao baš Portugalac.

‘Rekao sam Rafi da preuzme odgovornost i puca. Jutros je na treningu to odradio odlično. Fofana je također dobar izvođač, ali moramo popraviti postotak realizacije. Inače, rijetko gledam kad moje momčadi izvode penale – to mi je donosilo sreću u Torinu, a i večeras se pokazalo sretnim’, izjavio je Allegri nakon utakmice.

Leao je tako potvrdio večer iz snova – uz dva gola i smirenost u ključnom trenutku postao je glavni junak Milanova povratka na vrh Serie A.