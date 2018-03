Mnogi su već otpisali Micka Schumachera, ali su se gadno prevarili!

Sin sedmerostrukog F1 prvaka Mick Schumacher probudio se u europskoj Formuli 3 i odvezao uoči nove sezone najbrže krugove na testiranjima u Mađarskoj i Austriji...

U 30 utrka tek se jednom našao na pobjedničkom postolju i završio je 12. u ukupnom poretku, što je mnoge navelo na zaključak da nije poput oca i da neće ništa napraviti u svojoj automobilističkoj karijeri, s obzirom da njegov vršnjak Max Verstappen već pobjeđuje u Formuli 1.

No, Mick je uvijek naglašavao da ide svojim tempom i da će jednog dana sigurno stići do elitnog automobističkog natjecanja. Ovih dana to je potvrdio na stazi. Mladi Schumacher odvezao je najbrže krugove na testiranjima na Hungaroringu i Red Bull Ringu, pokazavši tako da je napokon ovladao bolidom Formule 3.

Schumi mlađi time je postao jedan od favorita za osvajanje titule uoči početka sezone, a zanimljivo najbliži mu je bio Ferdinand Habsburg, potomak carske austrijske obitelji koji također sanja o utrkivanju jednog dana u Formuli 1.

Ako Schumacher bude u samom vrhu europske Formule 3 očekuje da će sljedeće sezone preći u Formulu 2, a iz nje među elitu, što bi se moglo dogoditi 2020. i 2021. godine...