Mladost se senzacionalno vratila od 0:2 u seriji i osvojila naslov prvaka po prvi puta u 13 godina; Jug pokleknuo u Dubrovniku i izgubio na peterce

Mladost je po prvi puta nakon 2008. godine postala prvak Hrvatske u vaterpolu

Mladost je do naslova stigla s tri uzastopne pobjede nadoknadivši zaostatak od 0:2 u finalnoj seriji.

Ovo je 11. naslov prvaka za Mladost, no prvi nakon 2008. godine kojime su prekinuli dominaciju Juga koji je osvojio posljednjih pet prvenstava.

A prilikom izvođenja peteraca u 'tragičara' je izrastao Loren Fatović kojemu je vratar Mladosti Ivan Marcelić obranio čak dva udarca. Marcelić je obranio Fatovićev pokušaj već u prvoj seriji, a tu prednost zagrebački je sastav držao do trće serije kada je Toni Popadić obranio pokušaj Luke Bukića. Do kraja pete serije svi preostali igrači bili su uspješni, pa se drama nastavila i šestom serijom u kojoj su priliku za ponovno izvođenje imali igrači koji su pucali i u prvoj. No, Fatović niti iz drugog pokušaja nije uspio svladati Marcelića, da bi potom rumunjski veteran Cosmin Radu bio precizan za veliko slavlje Mladosti.