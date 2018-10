Mladi talent koji rastura u HT Prvoj ligi zauvijek izgubljen za hrvatsku reprezentaciju

Mladi španjolski nogometaš Dani Olmo, koji je zatražio hrvatsko državljanstvo kako bi mogao igrati za Hrvatsku u slučaju da ga ne pozove Španjolska, debitirao je za španjolsku U-21 reprezentaciju nakon čega je izjavio da je ponosan

'Ovaj dres s prve utakmice čuvat ću s posebnom pažnjom u kući', rekao je pozirajući s dresom s brojem 16. Španjolska reprezentacija do 21 godine starosti iduću utakmicu igra u utorak na Islandu, u posljednjoj utakmici kvalifikacija.

ZAŠTO IM JE TO PROBLEM?

Olmo, igrač zagrebačkog Dinama, zatražio je hrvatsko državljanstvo te je ranije rekao kako je spreman igrati za Hrvatsku ako ga Španjolska ne pozove u svoje redove. Hrvatski nogometni savez poslao je dokumente u proceduru premda je Olmo redovito u medijima govorio kako on zapravo želi igrati za Španjolsku. Dosad je nastupao za španjolske reprezentacije do 16 i do 17 godina.

Izbornik U-21 reprezentacije, Luis De la Fuente, protiv Albanije i Islanda namjerava provjeriti igrače koji dosad nisu nastupali, a koji bi mogli konkurirati za odlazak na Europsko prvenstvo koje se iduće godine igra u Italiji i San Marinu.

'Doprinos novih igrača poput Danija Olma ili Pola Lirole (desni bek Sassuola) je jako važan. Ti igrači mogu unijeti potrebne stvari te se uspeti na razinu da konkuriraju za nastupe', rekao je De la Fuente za španjolsku novinsku agenciju EFE.