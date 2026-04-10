Mlade zvijezde Dinama sele u drugu momčad: Evo o čemu se radi

Kako javljaju Sportske novosti, za taj susret će se u momčad vratiti mladi Cardoso Varela. Portugalac je bio blago ozlijeđen, a sad će opet konkurirati nakon čega će privremeno otići u B momčad. Varela i Sven Šunta potom se priključuju momčadi koju vodi Jerko Leko, a koja će u sklopu Premier League International Cupa odmjeriti snage s Valencijom.

Susret je na rasporedu u srijedu, 15. travnja, s početkom u 20:00 sati, a igrat će se na stadionu EBB Stadium, domu Aldershot Towna koji može primiti 7.500 gledatelja. Dinamo je plasman u četvrtfinale osigurao pobjedama protiv Nottingham Foresta (1:0), Chelseaja (2:1) i Newcastlea (3:0), dok je jedini poraz doživio od Brightona (0:2), što mu je bilo dovoljno za drugo mjesto u skupini C.

Ovaj dvoboj igra se kao jedna nokaut utakmica na neutralnom terenu koji je odredio organizator, budući da u ovoj fazi natjecanja nema engleskih predstavnika. Nakon nastupa za Lekinu momčad, Varela i Šunta vraćaju se u kadar prve ekipe koju vodi Mario Kovačević te će konkurirati za sastav u derbiju protiv Rijeke, koji je na rasporedu 18. travnja na Maksimiru.