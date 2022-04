Mislav Oršić i Luka Ivanušec nisu skrivali s kakvim ambicijama Dinamo putuje u Split na derbi s Hajdukom

Dinamo je s potrebnom dozom ozbiljnosti pristupio okršaju s Istrom 1961 i apsolvirao je pobjedom 3:0. Nakon pobjede Modrih trener Kopić može biti zadovoljan, jer sve je više pojedinaca koji se dižu u formi, a u ovako izjednačenom prvenstvu, pred okršaje odluke, to je itekako važna vijest na njega. Modre već u srijedu u Splitu (19 sati) čeka veliki derbi protiv Hajduka

'Uvijek je dobro pobijediti prije neke veće utakmice. Sad se moramo dobro odmoriti i pripremiti za dalje', dodao je Oršić.

Veliki povratnik Luka Ivanušec sa smiješkom je dočekao završetak dvoboja. Bio je to njegov prvi nastup nakon dva mjeseca izbivanja zbog ozljede, a njegov ulazak s klupe navijači su popratili ovacijama.

'Presretan sam, čekao sam ovo dva mjeseca. Ma, jedva sam dočekao istrčati na teren. Drago mi je da je sve dobro prošlo, bilo je bolje nego što sam očekivao. Nisam osjetio bol, ali i nisam išao do kraja. Međutim, osjećam da je dobro i čak puno bolje nego što sam očekivao', istaknuo je Ivanušec.

Četiri su razloga za zadovoljstvo: veliki povratak na teren uz ovacije s tribina, sjajna igra, pobjeda i dobro ozračje prije derbija u srijedu,

'Hvala publici, bilo je predivno što su me ovako dočekali nakon dva mjeseca i ovako me pozdravili. Baš sam se lijepo osjećao kad sam ulazio. Drago mi je da smo ovako uvjerljivo pobijedili, dečki su odradili odličnu utakmicu, bili dobri od prve minute. Sad nas čeka Hajduk i idemo se dobro pripremiti. Raspoloženje u momčadi je odlično, pogotovo nakon onog preokreta u Rijeci. Mislim da je to jako dignulo momčad i atmosferu, a sad se na to nadovezalo i ovih 3:0. Puni smo samopouzdanja'.