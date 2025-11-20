IZAZVAO BURU

Mbappe u središtu drame: Prijavio ozljedu pa otišao u Dubai

20.11.2025 u 12:15

Kylian Mbappé ponovno je izazvao buru u Francuskoj nakon što je, unatoč ozljedi zbog koje je otpao s popisa Didiera Deschampsa, viđen u padel-klubu u Dubaiju.

Napadač Real Madrida povukao se iz reprezentacije zbog upale u gležnju, no njegova pojava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima tijekom reprezentativne stanke odmah je otvorila nova pitanja.

Umjesto povratka u Madrid na dodatne liječničke preglede, Mbappé je nekoliko dana proveo u luksuznom hotelu i posjetio tamošnji padel-centar, što je u Francuskoj ponovno potaknulo stare sumnje oko njegovih izostanaka.

Kapetan Francuske propustio je posljednju kvalifikacijsku utakmicu protiv Azerbajdžana, a tenzije su još porasle kada je gotovo odmah nakon napuštanja reprezentativnog kampa otputovao u Dubai.

Deschamps ga je proglasio nespremnim za nastup, a očekivalo se da će se zvijezda Reala odmah vratiti u Španjolsku na dodatne pretrage prije povratka u klupski ritam. Umjesto toga, u subotu ujutro odletio je iz Pariza prema Dubaiju.

Prema pisanju L'Equipea, Mbappé je odsjedaou luksuznom hotelu Atlantis The Royal te posjetio padel-klub “Padel One”, iako nije poznato je li ondje i igrao ili samo navratio. Njegov odlazak uslijedio je samo dan nakon što je Francuski nogometni savez (FFF) objavio da je ozlijeđen te da pati od upale u desnom gležnju koja zahtijeva dodatne pretrage.

