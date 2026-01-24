Mbappé je nivo za sebe; opet je donio pobjedu Real Madridu

Bila je to prilično tvrda utakmica u kojoj je na kraju presudio pogodak Kylian Mbappéa u 47. minuti, a to je uzorak koji je postao itekako učestao u proteklo vrijeme. Francuz se ovaj put dobro snašao u šesanestercu mirno pospremivši za prednost. Kasnije je samo potvrdio pobjedu golom iz penala u sudačkoj nadoknadi.

Njegove brojke ove sezone su frapantne. U La Ligi ima 21 gol u 20 nastupa, a u svim natjecanjima upisao je 34 gola i četiri asistencije u 27 odigranih utakmica. Povrh toga, za Francusku je pridodao pet golova i tri asistencije u četiri odigrane utakmice.

Tako je Alvaro Arbeloa došao do svoje 3. pobjede u četiri utakmice na klupi Real Madrida. Jedini kiks je ispadanje iz Kupa protiv Albacetea. Real Madrid je tako, barem privremeno, preuzeo 1. mjesto.