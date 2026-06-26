Matjaž Kek poslao brutalnu poruku Hrvatima: 'Najprije ste htjeli jedno, a sad...'

Kek je priznao da prati Svjetsko prvenstvo, pa čak i utakmice koje se igraju u kasnim terminima.

'Pa naravno. U ovakvim pripremnim danima u hotelu se prati. Pa čak i one noćne, jer u mojim godinama nekad ne možeš spavati pa ti dobro dođe i neka utakmica', rekao je Kek za RTL Danas.

Potom je posebno komentirao atmosferu oko hrvatske reprezentacije.

'Već sam nekoliko puta rekao da ponekad ne razumijem vas Hrvate. Drugi na svijetu, treći na svijetu, finale Lige nacija i onda ovako čujem neke direktne kritike. Ma, jasno da nije sve idealno, ali Hrvatska ima sve u svojim rukama', rekao je Kek.

'Hrvatska je dobila utakmicu koju je trebala dobiti'

Hrvatska je nakon poraza od Engleske pobijedila Panamu i ostala u igri za prolazak skupine. U zadnjem kolu protiv Gane Vatreni sami odlučuju o svojoj sudbini, a Kek vjeruje da će Dalićeva momčad biti prava kada bude najpotrebnije.

'Hrvatska je dobila tu utakmicu koju je trebala dobiti. Jasno je da reprezentacija nije u nekoj bajnoj formi. Čak su neka moja razmišljanja da se možda tempira neke igrače koji su kroz klupsku sezonu bili u deficitu. Ja vjerujem da će Hrvatska biti natjecateljska protiv Gane i da će proći grupu, a onda dolazi vrijeme Hrvatske', poručio je Kek.

Slovenski stručnjak naglasio je da Hrvatska u nokaut-fazi zna igrati na rezultat i da je to više puta dokazala na velikim natjecanjima.

'Tu Hrvatska zna odigrati na rezultat i to je već potvrdila. Bilo bi previše da bih govorio o nekom zadovoljstvu, ali Hrvatska ima tri boda. Dolazi protivnik koji je fizički moćan, ali Hrvatska svakako može do tog prvog cilja koji su na kraju krajeva svi spominjali.'

'Izgleda da bi sada svi odjednom da su svjetski prvaci'

Kek je zaključio da se u Hrvatskoj vrlo brzo promijene očekivanja. Prije turnira glavni cilj bio je prolazak skupine, a sada, prema njegovu dojmu, mnogi već traže puno više.

'Svi su govorili idemo prvo proći grupu, ali izgleda da bi sada svi odjednom da su svjetski prvaci', rekao je Kek za RTL Danas.