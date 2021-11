Matjaž Kek napokon progovorio o glasinama da preuzima Hajduk, a potom je poslao i posebnu poruku navijačima 'bilih'

Čelnici Hajduka u potrazi su za novim trenerom, a među najzvučnijim imenima ponovno je 'isplivalo' ono Matjaža Keka. Aktualni je slovenski izbornik i bivši trener Rijeke 'tiha patnja' svih na Poljudu, žele ga na klupi 'bilih' još od 2019. godine, a sada se ponovno aktualizirala mogućnost njegovog dolaska. Evo što on sam kaže o tome...

Matjaž Kek (60) ukazao se pred novinarima kako bi objavio popis igrača na koje računa u posljednje dvije utakmice kvalifikacija za plasman na SP 2022. godine. Podsjetimo, Slovenija više nema šansi za plasman u Katar, no 'fantje' moraju odigrati utakmice protiv Slovačke i Cipra.

'Mislio sam da ćemo o tome malo raspravljati na kraju presice, a ne na početku. Kako god, uvijek su prisutne medijske špekulacije. Više puta sam govorio da mene to previše ne dira, to je dio mog života, mog poziva. Moj karakter ne bi mi dozvoljavao da miješam kruške i jabuke', rekao je Matjaž Kek i pojasnio:

OK, dojam je kao da Kek nije do kraja odbacio ideju dolaska na Poljud. Ugovor mu završava s krajem ovih kvalifikacija, ali u isto vrijeme tvrdi da ima načelni dogovor sa Savezom da nastavi voditi reprezentaciju i u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. godine, bez obzira na to što se nije plasirao u Katar.

'Imam važeći ugovor koji istječe krajem ovog ciklusa, a pregovori sa Slovenskim nogometnim savezom su zaključeni', potvrdio je Kek i nastavio: