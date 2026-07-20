Legendarni Alan Shearer dirljivo se oprostio od preminulog Keegana

Nogometni svijet oprašta se od dvostrukog osvajača Zlatne lopte, ali jedna poruka posebno je odjeknula. Alan Shearer, legenda Newcastlea i jedan od najvećih engleskih napadača svih vremena, emotivno se oprostio od čovjeka koji mu je bio trener i u klubu i u reprezentaciji.

'Moj heroj. Moj trener. Moj prijatelj. Mirno spavaj, šefe', napisao je Shearer.

Ta kratka rečenica možda najbolje opisuje što je Keegan značio generacijama engleskih nogometaša i navijača. Za Shearera nije bio samo trener. Bio je čovjek koji je Newcastleu vratio vjeru, ambiciju i identitet, a engleskom nogometu dao jednu od njegovih najkarizmatičnijih figura.

Keegan je kao igrač ostavio ogroman trag u Liverpoolu. Na Anfield je stigao 1971. iz Scunthorpea i postao jedan od ključnih ljudi velike Liverpoolove ere. S klubom je osvojio tri naslova engleskog prvaka, FA kup, dva Kupa UEFA i Europski kup 1977. godine.

Nakon Liverpoola otišao je u HSV, gdje je postao europska superzvijezda. Zlatnu loptu osvojio je 1978. i 1979. godine, čime je postao jedini engleski nogometaš koji je najprestižniju individualnu nagradu u europskom nogometu osvojio više puta.

Ipak, za mnoge će Keegan zauvijek ostati 'King Kev' iz Newcastlea. Najprije je kao igrač došao na St. James' Park i pomogao klubu da se vrati u prvu ligu, a zatim je kao trener devedesetih stvorio jednu od najuzbudljivijih momčadi engleskog nogometa.

Newcastle je u oproštajnoj poruci napisao da je Keegan bio 'više od legendarnog nogometaša i trenera' te ga opisao kao 'srce Newcastle Uniteda za generacije navijača'. Klub je posebno istaknuo da je kao trener 'zapalio grad', vratio navijačima nadu i ponos te vodio momčad čiji su stil, duh i strast osvojili ljubitelje nogometa diljem svijeta.

Upravo je u tom razdoblju doveo i Shearera, tada jednog od najboljih napadača svijeta, u transferu koji je imao golemu simboličku težinu. Shearer je pod Keeganom igrao i u Newcastleu i u engleskoj reprezentaciji, pa je njegova poruka nakon Keeganove smrti imala posebnu emocionalnu snagu.

Keegan se neće pamtiti samo po trofejima, iako ih je imao mnogo. Više od 800 natjecateljskih nastupa, više od 250 golova, četiri ligaška naslova, europski trofeji, dvije Zlatne lopte i status jedne od prvih globalnih engleskih nogometnih zvijezda čine njegov životopis impresivnim.