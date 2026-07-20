Hrvatski reprezentativac podijelio dojmove o Bilićevu dolasku

Svi jedva čekaju vidjeti kako će Hrvatska izgledati pod Bilićem , a Martin Erlić podijelio je svoje dojmove:

'Izbornik Zlatko Dalić odradio je vrhunski posao s hrvatskom reprezentacijom. Ostat će u povijesti svi njegovi rezultati. Otišao je u najboljem trenutku. Iza njega ostala su velika djela i dobar dojam u hrvatskom nogometu. Stigao je Slaven Bilić koji ima dosta iskustva, to je dobro za nas jer imamo još veću motivaciju za dokazivanje', rekao je za Sportske novosti.

Bilićev prvi mandat pamti ovako: 'Bio sam mali, ali kroz priče suigrača znam da je ostavio jako dobar dojam. Mogu samo to reći, a to je najbitnije. Imamo sada novog izbornika, što nam je motivacija za novo dokazivanje.'

'Poslao je jasnu poruku. Imamo miks dobrih igrača, mladih i starih. Velika su očekivanja. Letvicu smo stavili visoko. Moramo znati da imamo kvalitetu i da možemo. To smo već dokazali. Nije to ništa novo', smatra Erlić.

O Dalićevu odlasku rekkao je: 'Pozdravili smo se u zračnoj luci po dolasku u Zagreb. Nije bilo vremena za neke oproštaje, dočekao nas je tamo veliki broj ljudi. Poslao sam mu poruku kad je objavljeno da je otišao.'

Novog izbornika doživljava kao motiv: 'Naravno. Imam 28 godina, moja je motivacija velika. Imam još mjesta za napredak, čovjek uči i raste dok je god živ. Puno još mogu dati u karijeri. Na raspolaganju sam reprezentaciji, a s golemom željom ulazim i u klupsku sezonu. Jedva je čekam.'