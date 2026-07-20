Objavljena Messijeva poruka suigračima prije finala SP-a: 'Zaboravimo sve'

Od kapetana koji je Argentinu već predvodio do naslova svjetskog prvaka možda se očekivao vatren motivacijski govor, no Messi je nekoliko trenutaka prije početka utakmice prije svega pokušao smiriti svoje suigrače.

‘Idemo, dečki. Mirno, ljudi, mirno. Budimo smireni. Samo razmišljajmo o igri. Zaboravimo na sve što se prije dogodilo, u redu? Samo razmišljajmo o tome da igramo. Idemo’, poručio je Messi.

Pokušao je maknuti pritisak sa suigrača Snimku je objavio argentinski TyC Sports, a kratka Messijeva poruka ubrzo se proširila društvenim mrežama. Umjesto govora o povijesti, trofeju i važnosti utakmice, argentinski kapetan pokušao je fokus svojih suigrača vratiti isključivo na nogomet.

Argentina ipak nije uspjela obraniti naslov osvojen 2022. godine. Španjolska je u finalu slavila 1:0 nakon produžetaka i osvojila drugi naslov svjetskog prvaka u svojoj povijesti. Odlučujući pogodak postigao je Ferran Torres početkom drugog dijela produžetaka.

Mnogi navijači tvrde kako poruka nije baš doprijela do Messijevih suigrača jer igre nije bilo ni na vidiku. Messi je tako sa svojeg vjerojatno posljednjeg Svjetskog prvenstva otišao sa srebrnom medaljom. Argentinski kapetan nije službeno potvrdio da je nastup protiv Španjolske bio i njegov posljednji na svjetskim prvenstvima, ali turnir je završio kao 39-godišnjak i predvodio Argentinu do još jednog finala.