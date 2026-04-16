Matanović zabio nevjerojatan gol za prolazak u polufinale EL: Pogledajte sjajan volej

Freiburg je stigao s velikom prednosti iz prvog susreta u kojem je slavio 3:0. Situacija je postala još bolja u 35. minuti kada se u strijelce sjajanim pogotkom upisao Igor Matanović .

Matanović se našao nečuvan na rubu kaznenog prostora nakon što se lopta puno odbijala. Lopta mu je savršeno sjela na volej i neobranjivo završila u mreži nemoćnog vratara Celte. Pogodak pogledajte OVDJE.

Matanoviću je to treći pogodak u ovoj sezoni Europske lige, a ima i jednu asistenciju. U 39. minuti je na 2:0 Freiburga i ukupnih 5:0 povisio Yuito Suzuki.