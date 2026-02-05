talijanski kup

Mario Pašalić ušao pa nakon samo dvije minute zabio za pobjedu protiv Juventusa; pogledajte gol

I.Ž./Hina

05.02.2026 u 22:54

Mario Pašalić Atalanta Bergamo
Mario Pašalić Atalanta Bergamo Izvor: EPA / Autor: MICHELE MARAVIGLIA
Nogometaši Atalante izborili su plasman u polufinale talijanskog Kupa nakon što su u Bergamu, u četvrtfinalnom susretu, pobijedili Juventus 3:0

Atalanta je povela u 27. minuti kada je jedanaesterac realizirao Scamacca iako je dotad Juventus imao puno bolje prilike, a i okvir gola je na startu susreta spašavao domaćina.

Nakon toga je Juventus uzaludno pokušavao izjednačiti i vratiti se u igru, a Atalanta je završni korak prema polufinalu napravila u 77. minuti kada je Sulemana bio strijelac za 2:0.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić za Atalantu je ušao u igru u 83. minuti, a samo dvije minute kasnije lijepo je s 15 metara naciljao suprotni kut i postavio konačnih 3:0.

>> gol Marija Pašalića pogledajte OVDJE.

U polufinalu će Atalanta igrati protiv pobjednika dvoboja branitelja naslova Bologne i Lazija.

U srijedu je prvi polufinalist postao Inter pobjedom protiv Torina 2:1. Jedini je gol za Torino postigao donedavni napadač Dinama Sandro Kulenović. Inter u polufinalu čeka pobjednika dvoboja Napoli - Como.

Idućeg tjedna se igraju ta preostala dva četvrtfinalna dvoboja, a sastaju se Napoli - Como i Bologna - Lazio.

tportal
