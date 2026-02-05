Mario Pašalić ušao pa nakon samo dvije minute zabio za pobjedu protiv Juventusa; pogledajte gol

Sponzor rubrike
Nogometaši Atalante izborili su plasman u polufinale talijanskog Kupa nakon što su u Bergamu, u četvrtfinalnom susretu, pobijedili Juventus 3:0
Atalanta je povela u 27. minuti kada je jedanaesterac realizirao Scamacca iako je dotad Juventus imao puno bolje prilike, a i okvir gola je na startu susreta spašavao domaćina.
Nakon toga je Juventus uzaludno pokušavao izjednačiti i vratiti se u igru, a Atalanta je završni korak prema polufinalu napravila u 77. minuti kada je Sulemana bio strijelac za 2:0.
Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić za Atalantu je ušao u igru u 83. minuti, a samo dvije minute kasnije lijepo je s 15 metara naciljao suprotni kut i postavio konačnih 3:0.
>> gol Marija Pašalića pogledajte OVDJE.
U polufinalu će Atalanta igrati protiv pobjednika dvoboja branitelja naslova Bologne i Lazija.
U srijedu je prvi polufinalist postao Inter pobjedom protiv Torina 2:1. Jedini je gol za Torino postigao donedavni napadač Dinama Sandro Kulenović. Inter u polufinalu čeka pobjednika dvoboja Napoli - Como.
Idućeg tjedna se igraju ta preostala dva četvrtfinalna dvoboja, a sastaju se Napoli - Como i Bologna - Lazio.