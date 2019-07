Zinedine Zidane je nakon sramotnog poraza od Atletica bio na rubu ludila; svojim je igračima poslao više nego jasnu poruku

Real Madrid izgubio je od Atletico Madrida u utakmici International Champions Cupa u New Jerseyu čak 7:3. Trener 'kraljeva' Zinedine Zidane nakon utakmice nije skrivao koliko je bijesan, a tek se očekuju njegovi potezi i moguće kazne igračima Reala

Trener Reala Zinedine Zidane bio je ljutit kao nikad prije. Kiptio je od bijesa, u očima mu se vidjelo koliko ga je poraz izbacio iz takta, doveo na rub ludila... No, na konferenciji za medije pokušao je malo primiriti strasti.

Poraz kao poraz, ipak je ovo pripremna utakmica. Ali, ne... Jer Real je izgubio od ljutitog gradskog suparnika Atletica i to kako. Čak 7:3! Sramotno, bez obzira na to što su momčad 'kraljeva' desetkovale ozljede.

'Nemojte misliti da igrači nisu svjesni onoga što se dogodilo, razočarani su, ali u njih imam povjerenje i znam da me neće iznevjeriti. Što se dogodilo, dogodilo se, nema potrebe gledati unatrag. Ovo je samo predsezonska utakmica i moramo ostati smireni. Odigrali smo loše, pogotovo na početku utakmice. Oni su bili bolji u svakom aspektu igre i to je to. Ne znam što bih više rekao', pričao je Zidane i dodao:

'Bit ćemo motivirani kad sezone počne. Ne sumnjam u to. Sezona će biti dobra. Ne sumnjam u to...'

No, španjolski su mediji otkrili kako je ovo bila samo 'varka' jer Zinedine Zidane tek sprema 'osvetu' svojim zvijezdama koje su podbacile na ovoj utakmici. Koliko bio bijesan na njih? Pa toliko da nakon završetka nije niti ušao u svlačionicu jer od muke nije mogao ni pogledati svoje igrače!