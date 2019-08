Mario Balotelli: Filmska priča o rijetko viđenom talentu, bijegu od bioloških roditelja, rasizmu i skandalima koji su ušli u legendu

Tamnoputi talijanski nogometaš Mario Balotelli, čiju su karijeru obilježili sjajni golovi te mnogobrojni skandali, odlučio se uoči 30. rođendana vratiti kući. Potpisom za Bresciju nekada veliki talent svjetskog nogometa odlučio se za novi početak. No priča ovog nogometaša, čiji su roditelji imigranti iz Gane, savršen je scenarij za film

'Mogao bih napisati knjigu od 200 stranica o dvije godine rada s Marijem u Interu. Ali ona ne bi bila drama, bila bi komedija. Naprimjer, jednom kad smo u Ligi prvaka igrali u Kazanju, svi su napadači osim Marija bili ozlijeđeni. On je dobio žuti karton u prvom poluvremenu, pa sam u svlačionici 15-ak minuta pauze posvetio samo razgovoru s njime. 'Mario, ne mogu te zamijeniti, na klupi nema više napadača. Ne diraj nikog na terenu, igraj samo s loptom. Ako izgubimo loptu, ne reagiraj. Ako te netko provocira, ne reagiraj. Ako sudac pogriješi, ne reagiraj.' I, 46. minuta, dobiva crveni karton.' Ovom pomalo prigodno ukrašenom pričom, jer Balotelli je dobio crveni karton u 60., a ne 46. minuti utakmice, karizmatični Jose Mourinho opisao je svoje iskustvo rada s Marijem Balotellijem. Igračem nesumnjivo iznimno talentiranim, no čiju su karijeru u velikoj mjeri obilježile epizode poput one koju je opisao Mourinho.

Mentor Roberto Mancini nazvao ga ludim Njegov dugogodišnji trener i na mnoge načine mentor Roberto Mancini nazvao ga je ludim. Balotelli je to zanijekao. 'Ali', nadodao je, 'ponekad stvarno činim čudne stvari.' A popis čudnih stvari koje je napravio i bizarnih situacija u kojima se našao stvarno je pozamašan. Mario Balotelli rođen je 12. kolovoza 1990. godine u Palermu u obitelji Barwuah, a roditelji su mu bili imigranti iz Gane. Kada je imao dvije godine, obitelj se odselila u okolicu Brescije u Lombardiji. Balotelli je kao dijete bio boležljiv i zahtijevao je medicinsku njegu. Njegovi roditelji to si nisu mogli priuštiti pa je rješenje nađeno u udomljavanju. Udomili su ga Francesco i Silvia Balotelli, koji su živjeli u vili u gradiću Concesio, nekoliko kilometara sjeverno od Brescije. U početku je maleni Mario s Balotellijima boravio tokom radnog tjedna, a vikendom se vraćao obitelji. No s vremenom se udaljio od svojih bioloških roditelja, ostao je trajno s Balotellijima i uzeo njihovo prezime. Danas ih smatra svojim pravim roditeljima i odbio je ponovno se povezati s biološkim roditeljima kada je postao slavan.

Auschwitz ga posebno dirnuo zbog pomajke Njegova je pomajka Silvia kći talijanskih Židova koji su preživjeli Holokaust. Kada je, uoči početka Eura 2012. u Poljskoj i Ukrajini, reprezentacija Italije posjetila Auschwitz, Balotellija je posjet posebno dirnuo da nije mogao sakriti suze i tugu. Kasnije je suigračima prvi put pričao o kutiji s pismima punima starih uspomena koja je njegova pomajka držala u kutiji pod krevetom. Kada je napunio 18 godina, Balotelli je, jer ranije po zakonu nije mogao, zatražio talijansko državljanstvo. Kada ga je dobio, izjavio je: 'Talijan sam. Osjećam se Talijanom i igrat ću samo za talijansku reprezentaciju.'

'Ti nisi Talijan. Ti si crnac iz Afrike' No nisu svi u Italiji dijelili njegovo viđenje. Tijekom godina igranja u Italiji Balotellija su, često vjerojatno motivirani klasičnom navijačkom pakošću prema protivnicima, a vjerojatno i rasizmom, protivnički navijači dočekivali uzvicima i natpisima poput: 'Balotelli, ti nisi Talijan. Ti si crnac iz Afrike' ili 'Ne postoje crni Talijani'. On je to kasnije komentirao: 'Na nekim stadionima vikali su 'Ne postoji crni Talijan'. Moje postojanje dokazuje suprotno.' O odnosu Talijana prema njegovu podrijetlu nadodao je: 'Da sam bijel, imao bih manje problema. Možda bih se i dalje na terenu ponašao jednako neodgovorno, no možda bi mi onda brže opraštali. Italija nije rasistička zemlja, ali u njoj ima rasista.'

Povremeno ga se, iz neonacističkih krugova, napadalo i zbog pomajke Židovke. Tim bizarnije djeluje kontroverza iz 2014. godine, dok je igrao u Liverpoolu. Na svom profilu na Instagramu objavio je sliku Super Marija, lika iz legendarne klasične videoigre s kojim je dijelio nadimak. Sliku je pratio natpis: 'Ne budi rasist! Budi kao Mario. On je talijanski vodoinstalater, kojeg su izmislili Japanci. Govori engleski, izgleda kao Meksikanac, skače poput crnca i grabi novčiće poput Židova.' Nakon kritika zbog rasizma i antisemitizma Balotelli je izbrisao objavu i ispričao se ako je nekog uvrijedio, istaknuvši da je tema bila antirasistička i da je trebala biti smiješna. Na napade zbog antisemitizma odgovorio je direktno: 'Moja mama je Židovka, pa bih vas sve lijepo zamolio da začepite.' No svejedno je kažnjen suspenzijom od jedne utakmice i novčano. Karikatura koja je izazvala burne reakcije Talijanski mediji su se prema navijačkom tretiranju Balotellija ponašali ambivalentno. Često se za njihovo ponašanje okrivljavalo njega, zbog stava na terenu i općenito provokacija, a u prelasku granica dobrog ukusa povremeno su sudjelovali i mediji. Uoči četvrtfinalne utakmice s Engleskom na Euru 2012. Gazzetta dello Sport objavila je karikaturu Balotellija kao King Konga koji se penje na Big Ben. Nakon reakcije čitatelja Gazzetta se ispričala, ali iz njihove isprike bilo je jasno da ne vide ništa posebno sporno u usporedbi Balotellija s divovskim majmunom. Balotelli je počeo karijeru u klubu Lumezzane i s 15 godina već je bio u prvom sastavu, igrajući u trećoj ligi. Nakon što nije prošao na probi u Barceloni doveo ga je, prvo na posudbu, a od 2007. godine za stalno, milanski Inter. U njemu je bio do 2010. i u to vrijeme se profilirao kao jedan od najvećih talenata u europskom nogometu, ali u isto vrijeme i kao igrač s kojim treneri često ne znaju što bi napravili zbog njegova ponašanja.

Usponi i padovi u milanskom Interu U tri sezone u Interu zabio je 28 golova u 86 utakmica, osvojio ukupno tri naslova prvaka i bio dio momčadi koja je 2010. osvojila trostruku krunu. No u isto vrijeme često je bio u sukobu s trenerima. Pod Mancinijem je to još išlo, pod Mourinhom nije. Mourinho ga je nekoliko puta za kaznu privremeno udaljavao iz momčadi. Navijači na talijanskim stadionima, pogotovo Juventusovi, rasistički su ga provocirali, a uspio se posvađati i s navijačima Intera. U ožujku 2010. gostovao je u talijanskom satiričnom programu 'Striscia la notizia'. U emisiji je na poklon dobio dres kluba za koji je navijao kao dijete, Milana. Na kraju emisije, kada je vjerojatno mislio da su kamere već isključene, navukao je dres. Takve epizode, uz sukobe s trenerom, suigračima i loše igre, navukle su na njega bijes navijača. Nakon što je u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka protiv Barcelone, u kojoj je 15 minuta prije kraja zamijenio Milita, izviždan, Balotelli je bijesno bacio Interov dres. Nakon utakmice dio navijača pokušao se fizički obračunati s njime. Polako je postajalo jasno da neće ostati u Interu. Bijeg iz Italije u Englesku Sljedeće sezone pridružio se Manciniju u Manchester Cityju. Mancini je bio optimističan: 'Zbog svog stila igre dobro će se uklopiti u Premier ligu. Još je mlad, ima puno prostora za napredak. On je jak i uzbudljiv igrač, navijači Cityja će uživati gledajući ga.' Prva sezona protekla je igrački manje-više u redu, ako zanemarimo nekoliko crvenih kartona. U ukupno 28 utakmica zabio je 10 golova. Bio je igrač utakmice u finalu FA kupa i jedan od ključnih igrača u osvajanju prvog Cityjevog trofeja nakon 35 godina. Krajem 2010. dobio je nagradu Golden Boy za najimpresivnije nastupe nekog mladog igrača u protekloj kalendarskoj godini. No na terenu te naravno izvan njega pratile su ga njegove tipične epizode. Ubrzo nakon potpisa za City sudjelovao je u prometnoj nesreći, a pri tome je kod sebe imao 5000 funti keša. Na pitanje policajaca zašto ima toliki iznos kod sebe odgovorio je: 'Zato što sam bogat.'

Dok je početkom sezone bio ozlijeđen, u Italiji se odvezao do ženskog zatvora kako bi 'ga malo razgledao'. Osvanule su i njegove fotografije s članovima Camorre, snimljene dok je bio u posjetu Napulju. Igrača mlade momčadi Cityja gađao je strelicom za pikado, a postao je predmet podsmijeha kada je objavljen video u kojemu treba pomoć da bi odjenuo opremu za trening. Sljedeća sezona bila je vjerojatno njegov nogometni vrhunac. Zabio je ukupno 17 golova u 32 utakmice i asistirao Agueru za gol kojim je City, u zadnjim sekundama zadnjeg kola, osvojio naslov prvaka. Zbog vatrometa koji mu je zapalio kuću postao predmet sprdnje No njegovo ponašanje nije se popravilo. U listopadu 2011. Balotelli je s nekoliko prijatelja zapalio svoju kuću dok je palio vatromet u kupaonici. Dan kasnije gol protiv Uniteda proslavio je pokazavši majicu na kojoj je pisalo 'Why always me?' (zašto uvijek ja), a nekoliko dana kasnije postao je ambasador šire urbane zone Manchestera za sigurno rukovanje vatrometom. Događaj je prešao u legendu. U studenom su na tradicionalnoj proslavi s vatrometom u engleskom gradu Edenbridgeu otkrili 12 metara visoku lutku Balotellija koja je u desnoj ruci držala svoju kuću, a u lijevoj rakete za vatromet s natpisom 'Giant TNT'. Ukupno je te sezone bio suspendiran u 11 utakmica zbog crvenih kartona. Nakon crvenog kartona protiv Arsenala u travnju strpljenje je izgubio i Mancini: 'Nemam mu više ništa reći. Nemam. Volim ga kao osobu i kao igrača. Nije loša osoba i fantastičan je igrač. No u ovom trenutku žalim jer ne koristi svoj talent, nazaduje. Nadam se da će shvatiti da ovo nije dobar put za njega i da se može promijeniti. No ja sam s njime završio.'

Nekoliko dana ranije Mancini je također slikovito govorio o svom odnosu s Balotellijem: 'Rekao sam mu da bih ga, da smo prije deset godina zajedno igrali, vjerojatno svaki dan barem jednom opalio šakom u glavu. Postoje različiti načini da mu se pomogne. Ne razgovaram s njime svakog dana jer bih inače završio kod psihologa, ali moram razgovarati s njime kako bih bio siguran da ne počne nazadovati.' Nakon naslova u Engleskoj Balotelli se pridružio reprezentaciji za nastup na Euru u Poljskoj i Ukrajini 2012. godine. U prva dva kola nije puno pokazao i sve su glasniji bili zahtjevi da ga se preseli na klupu. U trećem je kolu, u kojem je ušao kao zamjena protiv Irske, zabio svoj prvi gol na nekom velikom turniru. Bonucci je brže-bolje dotrčao do njega i prekrio mu rukom usta da ne bi izazvao skandal grubim komentiranjem svojih kritičara. Rapsodija u dresu Italije na Euru 2012. U četvrtfinalu je promašio nekoliko prilika protiv Engleske, no bio je precizan u raspucavanju, a vrhunac je došao u polufinalu. Italija je igrala protiv favorizirane Njemačke. Bila je to prava Balotellijeva rapsodija - zabio je dva gola i odveo Italiju u finale, u kojem je Španjolska ipak bila prejaka.

Povratak u klupski nogomet protekao je manje glamurozno. Balotelli se sudski sporio s Manchester Cityjem jer ga je kaznio iznosom od dvije tjedne plaće zbog 11 propuštenih utakmica kao rezultata suspenzija prethodne sezone. Preko medija se sporio sa svojom bivšom djevojkom Raffaellom Fico, koja je tvrdila da očekuje njegovu kćer. Balotelli je na kraju priznao očinstvo 2014., nakon rezultata DNA testa. Epizodu u Cityju završio je u siječnju 2013., kada je prešao u AC Milan. Tom prilikom se osvrnuo na suradnju s Mancinijem: 'Prvo sam razgovarao s Robertom, zatim sa suigračima. Dugo smo razgovarali o puno toga, ali to je bio dobar razgovor. Volim Roberta, puno mi je pomogao u karijeri i uvijek ću mu biti zahvalan na ukazanom povjerenju.' U Milanu je dobro igrao. U nepune dvije sezone upisao je 54 nastupa i 30 puta zatresao protivničku mrežu. U to doba bio je zaručen s belgijskom državljankom Fanny Negueshom, no raskinuli su zaruke u rujnu 2014. godine. Nastavio je i s dobrim igrama za reprezentaciju. S pet golova bio je prvi strijelac reprezentacije i skupine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. godine. Na Kupu konfederacija 2013. zabio je dva gola, no polufinale i utakmicu za treće mjesto morao je propustiti zbog ozljede. Na Svjetskom prvenstvu u Brazilu zabio je gol za pobjedu protiv Engleske u prvom kolu, no Italija je s dva poraza u sljedeće dvije utakmice ispala u skupini i brzo se vratila kući. Sljedeći nastup za reprezentaciju upisao je tek 2018. godine.

Nakon SP-a u Brazilu vratio se u engleski Premiership U ljeto 2014. godine prešao je u Liverpool, no nakon sezone u kojoj su ga mnogi smatrali najgorim pojačanjem u Engleskoj, a on svojom najvećom pogreškom u karijeri, vratio se u Milan na posudbu. No ni u njemu nije briljirao. Zbog ozljede je propustio velik dio sezone i zabio je tek tri gola. Poslije povratka u Liverpool bilo mu je jasno da ga trener Klopp ne vidi u svojoj momčadi pa je potražio sreću u francuskoj Nici. Daleko od najsjajnijih svjetala reflektora, Balotelli je u Nici pod Lucienom Favreom opet procvao. I dalje je povremeno skupljao crvene kartone, navijači nekih protivničkih klubova opet su ga rasistički vrijeđali, ali u dvije sezone odigrao je 66 utakmica uz čak 43 postignuta gola. Ponovno je zaigrao i za reprezentaciju Italije. U rujnu 2017. dobio je sina Liona, a u medijima nije objavio tko je majka njegova drugog djeteta. Uoči treće sezone na pripremama se pojavio izvan forme i ubrzo je došao u sukob s novim trenerom Patrickom Vieirom. 'Kada se radi o Mariju, želio bih mu odbrusiti, nabiti ga o zid ili ga objesiti za ovratnik o vješalicu i ostaviti ga da tako visi. Ali ne mogu, nisam više igrač', komentirao je Vieira svoj odnos s Balotellijem.