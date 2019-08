Manny Pacquiao - od izgladnjelog i siromašnog dječaka do jednog od najboljih boksača svih vremena

Manny Pacquiao (40) jedan je od najboljih boksača svih vremena. Ovaj Filipinac nedavno se okitio novom svjetskom titulom i tako samo potvrdio svoj zvjezdani status u 'plemenitoj vještini'. Njegova profesionalna karijera je uzbudljiva, ali jednako tako i privatni život od djetinjstva pa sve do danas, zbog čega bi se od njega mogao napraviti holivudski filmski serijal

Da skratimo, o njegovoj boksačkoj karijeri sve se zna i trebalo bi nekoliko knjiga da bi se opisala, a jednako zanimljiv je Filipinčev životni put, od strašno siromašnog djetinjstva, u kojem nije imao što jesti, do velikog humanitarca i bogatog boksača, teškog oko 250 milijuna eura te s luksuznim vilama, koji je uspješno uplivao i u političke vode. Ovo je životna priča Mannyja koji je u svojoj zemlji poput božanstva, ali i kojeg obožavaju ljubitelji boksa u svakom kutku svijeta.

I da je izgubio, vrijednost Mannyja ne bi bila ništa manja jer je u profesionalnoj karijeri napravio toliko toga, a trenutačni omjer mu je 62 pobjede (39 nokautom), sedam poraza i dva neodlučena meča. On je jedini boksač koji je osvajao svjetske naslove u čak osam težinskih kategorija (12), a i jedini koji je u isto vrijeme bio vlasnik pojasa u pet kategorija. Dobio je i mnogo osobnih priznanja - 2000. proglašen je boksačem desetljeća, a tri puta ga je ugledni The Ring proglašavao najboljim u godini.

Tako je budući svjetski prvak lijegao u krevet u trošnoj sobici sa svim članovima obitelji, nebrojeno puta više gladan nego sit, a o nekakvim stvarima poput televizora mogao je samo sanjati. I on je u najranijoj dobi tumarao ulicama, prodavao kruh i druge pekarske proizvode kako bi zaradio sitniš i pomogao roditeljima, a još mu je postalo teže kada je navršio 12 godina i kada su mu se roditelji razveli jer je majka otkrila da otac ima drugu ženu.

Sve je ostalo povijest. Spomenuli smo u uvodu ono što je Manny napravio u svijetu boksa, a na tome putu pobjeđivao je one najveće – rušio je čak 22 svjetska prvaka. Sve najveće face tog vremena u nižim kategorijama padale su pod udarcem 'prvaka naroda', neki i dva puta: Chatchai Sasakul, Lehlohonolo Ledwaba, Jorge Eliécer Julio, Marco Antonio Barrera, Érik Morales, Óscar Larios, Jorge Solís, Juan Manuel Márquez, David Díaz, Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto, Joshua Clottey, Antonio Margarito, Shane Mosley, Brandon Ríos, Timothy Bradley, Chris Algieri, Jessie Vargas, Lucas Matthysse, Adrien Broner i Keith Thurman.

Ipak, moramo posebno spomenuti čovjeka čija se karijera na neki način kosila s Mannyjevom – riječ je o Floydu Mayweatheru, američkom boksaču koji je gazio sve pred sobom. Cijeli svijet boksa priželjkivao je njihov obračun, a on se, prema mišljenju mnogih, dogodio deset godina prekasno – tek 2. svibnja 2015. Mediji su taj meč prozvali borbom stoljeća. Bio je to sudar dva stila – Mannyjevog eksplozivnog i napadačkog te Floydovog defanzivnog, dovedenog do savršenstva.

I dok je Amerikanac uoči meča radio cirkus, Manny je okršaju pristupio skromno, onako kakav je bio cijelog života, te je skrivao tajnu. Naime, borio se s ozlijeđenim ramenom te naposljetku izgubio sudačkom odlukom. Nikada nitko neće moći znati kako bi okršaj ove dvojce legendarnih boksača završio u njihovim najboljim godinama. Manny je, prema nekim pretpostavkama, za tu borbu dobio 120, a Floyd 180 milijuna dolara. Filipinac je i prije bio poznat kao veliki humanitarac, ali tada je kao bomba odjeknula vijest da je donirao polovicu zarađenog iznosa.